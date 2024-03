Previa del España - Bélgica

La selección española Sub-21 intentará olvidar la derrota del pasado jueves y volver a la senda de la victoria este martes en un partido ahora sí oficial ante Bélgica, a la que recibe en el Power Horse Stadum de Almería (19.00 horas/Teledeporte) en partido clave de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2025 ante un rival directo con el que está empatado a puntos. La actual subcampeona continental se vio sorprendida en el Estadio Municipal de Chapín de Jerez de la Frontera (Cádiz) ante Eslovaquia, precisamente próxima anfitriona de la EURO de la categoría, que tiró de eficacia y disciplina defensiva para llevarse el triunfo por 0-2 y lanzar un aviso al equipo de Santi Denia antes de este choque que tiene mucho más en juego. "No íbamos con la sensación de que fuese un partido amistoso, tuvimos opciones para marcar, que no entraron, y al final ellos también juegan y las que tuvieron las metieron", reconoció el centrocampista Robert Navarro a Europa Press. El futbolista del Cádiz apuntó también que el combinado eslovaco se cerró "en un bloque bajo, bloque medio muy bueno" y que eso cortocircuitó el juego de la selección española. "Suerte de que era un amistoso, hemos estado corrigiendo los errores para mejorar y llegar al martes contra Bélgica para ganar", advirtió el catalán. Santi Denia planteó el amistoso ante Eslovaquia con dos onces muy diferentes y a los que dio la oportunidad de disputar cada uno 45 minutos, y ahora tendrá que decidir si mezcla o si apuesta principalmente por el bloque de la primera parte, mucho más parecido al teórico titular. El que no podrá ayudar fue uno de los más destacados en la segunda parte como fue Alberto Moleiro, que tuvo que dejar la concentración y dejó su sitio a un jugador más defensivo como el sevillista Juanlu. Con todo, la Sub-21 necesita recuperar su mejor juego después de lograr la victoria en sus dos últimos partidos, ya que además de la derrota ante Eslovaquia, cerró el 2023 con un empate (1-1) precisamente ante su rival de este martes, una Bélgica que es, con Escocia, su principal rival para la primera plaza, la única que da acceso directo a la EURO, a la que también van los tres mejores segundos, con los otros seis jugando unas eliminatorias. De hecho, españoles, escoceses y belgas, en este orden, están empatados a 13 puntos en el Grupo B, que está liderado por la actual subcampeona de Europa que tiene un partido menos por lo que el triunfo en Almería, escenario precisamente del debut como seleccionador Sub-21 de Santi Denia, le serviría para descolgar al combinado belga, que ya le creó problemas en el choque de la primera vuelta y un rival también con buena calidad en sus filas que viene de ganar con trabajo (3-1) a la colista Malta. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. ESPAÑA: Cuñat; Novoa, Huijsen, Marín, Carreras; Barrios, Turrientes, Fermín; Fran Pérez, Omorodion y Diego López. BÉLGICA: Vandervoordt; Sardella, Van den Bosch, Spileers, Roomens; Stroeykens, Duranville, Matazo, Steuckers; Oen (Olaigbe, min.46); Olaigbe y Fofana. --ÁRBITRO: Nenad Minakovic (SER). --ESTADIO: Power Horse Stadium de Almería. --HORA: 19.00/Teledeporte.