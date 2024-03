Presidente y vicepresidente de la CEE, Luis Argüello y José Cobo, reciben en su sede a víctimas de abusos en la Iglesia

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, junto con el vicepresidente, el cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo, han recibido este lunes 25 de marzo a representantes de asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia, en un encuentro que ha tenido lugar en Madrid en la sede de la CEE. Así lo ha confirmado a Europa Press el miembro fundador y portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, que ha asegurado que el encuentro se ha desarrollado en un ambiente "cordial". Fuentes de la CEE han señalado a Europa Press que los encuentros con las víctimas no son una cuestión extraña en la vida de la Iglesia y que no los valoran ni los hacen públicos para dejar el protagonismo a las víctimas. Los nuevos máximos responsables de los obispos españoles habían comunicado a víctimas de abusos que les recibirían nada más ser elegidos a principios de este mes. Representantes de asociaciones de víctimas se concentraron durante la 124 Asamblea Plenaria de los prelados españoles y, nada más ser elegidos, Argüello y Cobo, salieron a saludarlos. En aquel momento, aseguraron que les recibirían. Cuatrecasas ha explicado que en la reunión les han trasladado las medidas que creen que son "más urgentes" de aplicar, entre las que se encuentran las terapias gratuitas, colaboración en la lucha contra la exclusión social y laboral de las víctimas y la protección de las víctimas cuando se siguen recibiendo ataques por parte del pederasta y de su entorno. "La Iglesia creo que tiene que dar un paso al frente, igual que lo hemos pedido a la Fiscalía", ha subrayado. Igualmente, ha añadido que los prelados "han reconocido que no han actuado bien hasta ahora", que "ha habido grandes fallos", pero que "están dispuestos a rectificar y a que esto llegue a buen puerto de alguna forma". Asimismo, ha avanzado que en abril tendrán un segundo contacto, con el objetivo de hacer un equipo de trabajo. "Traíamos en cartera que se traten los casos individualizados, que haya una agenda de actuación concreta, unas medidas concretas y todo les ha parecido bien", ha señalado. En el encuentro han estado presentes, además de Argüello y Cobo, el presidente de Confer, Jesús Díaz, y representantes de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), Justice Initiative, la Asociación Víctimas de Abusos de Navarra, y Lulacris.