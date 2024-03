PNV cree "muy desagradable" el ambiente en las Cortes, con el PP al "acoso y derribo" y el PSOE "en la misma línea"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha calificado de "muy desagradable" el ambiente que se ha generado en la Cortes en las últimas semanas, con "una línea de acoso y derribo, incluso en lo personal", por parte del PP, y con el PSOE entrando "en la misma línea". En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Esteban se ha referido a los últimos enfrentamientos verbales entre el PP y el PSOE en la Cámara baja, que ha definido como "muy desagradables". "Yo creo que el control y la denuncia de lo que es inaceptable está bien, es que se debe hacer, es parte de nuestro trabajo. Pero de ahí pasar a también acusaciones sin pruebas o ya al insulto directo y a intentar zaherir en lo personal, pues me parece que hay un trecho". Para Aitor Esteban, ese ambiente "ni contribuye a que ese control sea mejor", ni tampoco "a que el ambiente y el propio diálogo entre los partidos" con el objetivo de "llegar a acuerdos sean más fáciles". "Es muy desagradable e innecesario. Es como si fuera el la principal arma política para derribar, digamos, al adversario y como si todo estuviera rodeado de prisa para llegar al poder", ha añadido. Preguntado por si considera que hay un partido más responsable de esa 'crispación' entre formaciones, ha respondido que aparte de Vox --que "se ha quedado un poquito chiquito" con la desaparición de algunos personajes que tenía entre sus filas en la legislatura anterior"--, ha percibido "una línea de acoso y derribo, incluso en lo personal" en el PP, pese a que presidente, Alberto Núñez Feijóo dijo que iba a "traer la moderación". "Pero me parece que el PSOE ha entrado en la misma línea. El otro día, la discusión que hubo en la sesión de control entre Feijóo y Sánchez fue terrible y no sé a cuál fue peor, sinceramente", ha manifestado.