Mbappé matiza a Tchouaméni: "Jugué contra la Real Sociedad y ahora el Barça, a eso se refería"

El internacional francés Kylian Mbappé ha querido matizar las palabras de su compañero de selección y jugador del Real Madrid Aurélien Tchouaméni, que el domingo aseguró que los españoles le van a ver "a diario", y ha afirmado que se refería a que le tocará enfrentarse a varios equipos españoles seguidos en la Liga de Campeones. "Jugué contra la Real Sociedad, luego jugaré contra el Barcelona y después quizás contra el Atlético de Madrid. Me van a ver mucho en España, a eso se refería", declaró en rueda de prensa, saliendo al paso de las declaraciones que Tchouaméni hizo durante una entrevista en el programa deportivo francés Téléfoot. Entonces, el centrocampista madridista dio por hecho el fichaje de Mbappé por el conjunto blanco. "Creo que los españoles son realmente conscientes de lo gran jugador que es, aunque, en mi opinión, cuando realmente lo vean a diario, ya sea en los entrenamientos o en los partidos, se darán cuenta aún más de la grandeza del jugador", señaló Tchouaméni. En otro orden de cosas, el delantero del Paris Saint-Germain resaltó que "no hay dudas" en la selección a pesar de la derrota en el amistoso ante Alemania (0-2). "Jugamos mal. Tuve la oportunidad de jugar muchas competiciones; a veces recibimos una goleada y logramos el título, o ganamos todos los partidos amistosos y después nos fuimos a casa. La prueba es que jugué dos veces contra Alemania en partido amistoso y perdimos, y jugué contra ellos tres veces en partido oficial y nunca perdí", recordó. Además, reconoció que estuvieron "completamente desbordados" ante el cuadro germano. "Sigue siendo un partido amistoso, pero hubo muchas advertencias, hubo demasiadas cosas que salieron mal para ganar a un equipo como Alemania. Si jugamos así en lo que nos espera, nos enfrentaremos a grandes decepciones y no queremos que eso suceda", dijo, afirmando que deben "reaccionar" este martes ante Chile. "Debemos mirar hacia adelante y darnos cuenta de que lo que hicimos no fue suficiente", añadió. Sin embargo, no cree que los 'bleus' sean menos favoritos en la Eurocopa por este tropiezo. "Si hubiéramos ganado 5-0, no habría dicho que íbamos a ganar la Eurocopa con la punta de la nariz. Ahora tampoco digo que vayamos a decepcionar. Es una advertencia, pero no vamos a tirar todo a la basura por un partido amistoso, aunque haya muchas lecciones para el futuro", advirtió. En otro orden de cosas, confesó que están entrando en el periodo más ilusionante de la temporada. "Son partidos con los que todo el mundo sueña, que nosotros hemos soñado desde que éramos niños. El niño que llevo dentro está súper emocionado de estar en los cuartos de final de la Liga de Campeones, en las semifinales de la Copa de Francia, en camino de ser campeón de Francia y de prepararme para la Eurocopa", subrayó, antes de desvelar qué espera de su recibimiento en el Vélodrome. "Si me pitan, lo entenderé, el domingo hay Clásico y soy jugador del PSG, así es la vida. Pero si no me pitan, será una agradable sorpresa", finalizó.