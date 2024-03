María José, Chema y Samara acuden a prisión para ver de nuevo a Antonio Tejado

Esta semana hemos conocido más detalles de la declaración judicial de Antonio Tejado. Sorprendentemente, aseguró que su tía era muy dada a dar detalles de su patrimonio, definiéndola como una persona a la que le gustaba alardear del poder que tenía y asegurando que no tenía cuidado delante de quien hacía esos comentarios. Una declaración que no ha gustado nada a la artista y por la que habría tomado la decisión de no querer saber nada de este, ya que para exculparse le echó toda la culpa a su tía. Este fin de semana su familia ha acudido de nuevo a la prisión de Sevilla para reencontrarse con él mientras esperan que le concedan la libertad provisional. Con los rostros serios, Chema, María José y Samara se dejaban ver en las inmediaciones y como cada semana, el silencio ha sido el gran protagonista. El hermano de Antonio sí que ha querido desvelar que todos se encuentran "muy bien" antes de verle, pero no han dado detalles sobre la fecha en la que estiman que podrá salir de la cárcel. Lo que sí que nos ha llamado la atención ha sido la unión tan fuerte que hay entre Samara y María José, que caminaban cogidas del brazo y hablando entre ellas... reflejando así que la una para la otra son un gran apoyo en estos momentos. A la salida, los tres se han montado en el coche de la cuñada de Antonio, que les esperaba en las inmediaciones. Serios y sin querer hacer declaraciones, abandonaban un fin de semana más la prisión tras ese encuentro con Tejado.