La vicepresidenta de Ecuador denuncia presiones por parte de Noboa para provocar su renuncia

La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, ha denunciado que el presidente del país, Daniel Noboa, con quien no guarda buena relación, está "presionando" para que ella renuncie al cargo y no ocupe la Presidencia durante el periodo electoral de 2025 si el mandatario decide participar en los comicios. Noboa llegó a la Presidencia de Ecuador tras imponerse en unas elecciones anticipadas en octubre de 2023 con Abad como compañera de fórmula. Sin embargo, poco después de asumir el cargo las relaciones entre ambos se vieron afectadas y el presidente envió a su vicepresidenta como embajadora a Israel. Por otro lado, las autoridades ecuatorianas detuvieron la semana pasada al hijo de Abad, Sebastián Barreiro, salpicado por un caso de posible corrupción por tráfico de influencias en el seno de la Vicepresidencia. Barreiro ha sido trasladado a la prisión de La Roca, en Guayaquil, como medida preventiva. En este contexto, Abad ha denunciado que "no tiene precedentes lo que acaba de hacer el presidente Noboa", y ha señalado que la Justicia ecuatoriana está "maniatada". "Mi hijo está en peligro en esa cárcel y por eso hoy levanto mi voz hacia la Corte Internacional de Derechos Humanos", ha dicho durante una entrevista para el canal costarricense Gente Opa. La vicepresidenta no puede trasladarse a Ecuador para visitar a su hijo pues se consideraría como un desacato al encargo de fungir de embajadora en Israel, por eso asegura que desde Quito quieren forzar su dimisión. "Hago responsable al presidente Noboa por mi vida y la de mi hijo", ha zanjado Abad. La Justicia de Ecuador dictó la semana pasada prisión preventiva durante 90 días para el hijo de la vicepresidenta por, supuestamente, haber pedido un porcentaje del sueldo de una persona a la que facilitaría trabajar como coordinador de Comunicación de la Vicepresidencia ya bajo el mandato de su madre.