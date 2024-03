La UNRWA dice que Israel no volverá a aprobar la entrada de sus convoyes humanitarios al norte de Gaza

El comisionado general de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha asegurado este domingo que las autoridades israelíes han comunicado al organismo que no volverán a aprobar la entrada de sus convoyes humanitarios al norte de la Franja de Gaza. "A partir de hoy, la UNRWA , el principal salvavidas para los refugiados de Palestina, no podrá proporcionar asistencia vital al norte de Gaza. A pesar de la tragedia que se desarrolla bajo nuestra mirada, las autoridades israelíes han informado a la ONU que ya no aprobarán ningún convoy de alimentos de la UNRWA al norte", ha informado Lazzarini en su cuenta de la red social X, antes Twitter. Es por ello por lo que ha instado a retirar estas restricciones, a las que ha calificado de "indignantes" por obstruir de forma "intencionada" un envío de ayuda vital para una zona que sufre una gran hambruna, y es que el norte de la Franja, a parte de ser una de las zonas más castigadas por los bombardeos y los combates, también es la que menos ayuda humanitaria recibe. "La UNRWA es la organización con mayor alcance a las comunidades desplazadas en Gaza. Al impedir que la UNRWA cumpla su mandato en Gaza, el reloj avanzará más rápido hacia la hambruna y muchos más morirán de hambre, deshidratación y falta de refugio. Esto no puede ocurrir, sólo mancharía nuestra humanidad colectiva", ha añadido Lazzarini. Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se ha unido a Lazzarini en su llamamiento a la retirada de las restricciones, animando incluso a "acelerar de forma inmediata" la entrada de la misma. "Prohibir a la UNRWA enviar comida es, de hecho, denegar a las personas hambrientas la capacidad de sobrevivir. Esta decisión debe revocarse urgentemente. Los niveles de hambre son agudos. Todos los esfuerzos para entregar alimentos no sólo deben permitirse, sino que debe haber una aceleración inmediata de las entregas de alimentos", ha expresado en redes sociales. El jefe de la UNRWA había denunciado este sábado que Israel había impedido, por segunda vez durante la semana, la entrada de un convoy de ayuda al norte de Gaza, todo ello mientras las autoridades israelíes continúan cargando contra el organismo en sus declaraciones. De hecho, el ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha asegurado que Naciones Unidas se ha convertido en una organización "antisemita" que "protege al terrorismo" palestino bajo el mandato del actual secretario general, António Guterres.