La UE rechaza los intentos de Rusia de vincular a Ucrania con los atentados de Moscú: "No hay ninguna prueba"

La Unión Europea ha subrayado este lunes que no hay ninguna indicación ni prueba que vincule a Ucrania con el atentado del viernes en un auditorio de las afueras de Moscú, reivindicado por Estado Islámico, por lo que ha rechazado el intento de las autoridades rusas de implicar a Kiev o usar este argumento como pretexto para aumentar los ataques contra el país vecino en el contexto de la agresión militar iniciada en 2022. "Estamos preocupados por las indicaciones de representantes del régimen en Moscú que tratan de crear un vínculo entre este ataque y Ucrania. Lo rechazamos totalmente, no hay pruebas de que Ucrania haya estado implicado de alguna manera a estos atentados terroristas", ha afirmado el portavoz de Exteriores del bloque, Peter Stano, en rueda de prensa desde Bruselas. En este sentido, ha reclamado a Moscú que no utilice estos ataques como "pretexto" para aumentar la intensidad de la invasión en Ucrania o para elevar la represión interna contra aquellos críticos con el régimen de Vladimir Putin. Rusia ha evitado hasta el momento confirmar la autoría yihadista del ataque, alegando que "hay una investigación en curso". El ataque, que dejó 137 muertos y unos 180 heridos, ha sido reivindicado por el grupo yihadista a través de varios mensajes difundidos por sus servicios de propaganda, pero Rusia ha optado en cambio por responsabilizar a Ucrania. Once personas han sido detenidas por estos hechos, entre ellos cuatro supuestos autores materiales. Estados Unidos y Reino Unido alertaron del riesgo terrorista hace semanas, sin embargo el Kremlin señala que por ahora no hay ningún tipo de contacto con los países occidentales en relación a las pesquisas en curso sobre los ataques.