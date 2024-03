La Semana Santa empieza con un descenso de las temperaturas y lluvias tras un fin de semana "veraniego"

La Semana Santa comienza con una bajada "notable" de las temperaturas, sobre todo este lunes y el martes, tras un fin de semana "veraniego" con valores entre 5 y 12 grados centígrados (ºC) por encima de lo normal en amplias zonas del país, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, que ha avanzado que España encara una semana con lluvias "en la mayor parte del país", sobre todo en el oeste peninsular, y nevadadas que "podrían afectar a zonas bajas". En cualquier caso, ha precisado que a partir del miércoles subirán los termómetros aunque continuarán las lluvias, de las que quedarán al margen las regiones mediterráneas y Baleares, aunque también en estas zonas se podrían registrar precipitaciones a finales de la semana. Sobre las temperaturas del viernes y el pasado fin de semana, Del Campo ha detallado que fue "extraordinariamente cálido en España" y se superaron el viernes los 30ºC en puntos del sur de Galicia, como en Ribadavia (Ourense), donde llegaron a los 32ºC, así como en puntos de Castilla y León (Valladolid, con 30ºC) o Andalucía (La Roda, con 31ºC). El sábado y el domingo, ha añadido que de nuevo las localidades andaluzas superaron los 30ºC de temperatura máxima. También ha destacado que las mínimas fueron muy elevadas durante la madrugada del sábado. Por ejemplo, Almería Aeropuerto batió el récord de temperatura mínima para el mes de marzo, al no bajar de los 23,5ºC (frente a los 17,6ºC del récord previo a 2024) y Jaén registró una "noche tropical" por primera vez en un mes de marzo, es decir, una noche con una temperatura mínima de 20ºC. Por ello, el portavoz ha señalado que, "después de un fin de semana prácticamente veraniego", España "retrocede al invierno" y la mayor parte de la Península --excepto puntos del Cantábrico, del alto Ebro y del sureste-- registrará un descenso de las temperaturas "de hasta 8 a 10ºC" este lunes con respecto a la jornada anterior. En cuanto a las lluvias, serán "abundantes, especialmente en la zona centro y en la mitad oriental", mientras que Baleares registrará algunas tormentas y los chubascos podrían llegar incluso a la costa mediterránea. Además, la cota de nieve se situará en torno a los 1.400 metros en el este y entre los 600 y 800 metros en el noroeste al final del día. Los termómetros en el oeste y el sur de la Península volverán a bajar el martes por la llegada de una borrasca atlántica y aire frío, aunque se recuperarán en el Mediterráneo. Del Campo ha destacado que será una jornada "desapacible", con temperaturas "bajas para la época", que en ciudades como Burgos, Ávila, Segovia, Soria o Cuenca no llegarán ni a los 10ºC. Además, soplará el viento con fuerza, especialmente en zonas costeras y en el este peninsular. De este modo, se esperan lluvias en la mayor parte del territorio, especialmente el oeste de Galicia, Andalucía y el entorno de los Pirineos, y con menor probabilidad el sureste y la zona central de Castilla y León. La cota de nieve estará en torno a unos 600 a 1.000 metros, así que podrá nevar en zonas llanas, zonas más bajas que las montañas, sobre todo en el interior de Galicia, Meseta Norte, Castilla-La Mancha e interior sureste, aunque irá subiendo a lo largo de la jornada hasta situarse en unos 1.000 metros. Las nevadas serán copiosas en los Pirineos. Los termómetros van a subir el miércoles gracias a la llegada de vientos más templados y lo harán de manera generalizada, marcando "hasta 4 a 6ºC" por encima de las del martes, según Del Campo, que puntualiza que la jornada será todavía "fresca" para la época, excepto en puntos del Cantábrico, donde se superarán los 20ºC, y en el Mediterráneo, donde se sobrepasarán los 22ºC. Por el contrario, el día será "lluvioso" en el oeste y en el centro de la Península, así como en el entorno de los Pirineos, debido al paso de nuevos frentes asociados a borrascas atlánticas. Las lluvias más abundantes estarán en Galicia, oeste de Castilla y León y Extremadura, pero no llegarán a las regiones mediterráneas. Además, la cota de nieve subirá de 1.000 a 1.200 metros en el noroeste y a 1.500 metros en el resto del territorio. PROCESIÓN DE BORRASCAS A PARTIR DEL JUEVES SANTO El Jueves y el Viernes Santo estarán marcadon por el paso de sistemas frontales que atravesarán la Península de oeste a este. En concreto, el Jueves Santo las temperaturas subirán, un ascenso que será especialmente notable en lo que respecta a las nocturnas en el este del país. Por otra parte, las lluvias estarán presentes en buena parte del territorio, sobre todo en el oeste y en la zona central del territorio, y serán más abundantes probablemente en Galicia, oeste y sur de Castilla y León, Extremadura y oeste de Andalucía. Quedarán al margen de los chubascos las regiones mediterráneas y Baleares. Los termómetros bajarán durante el Viernes Santo en el oeste, pero subirán "claramente" en el este, según el portavoz, que especifica que mientras que en las regiones del Mediterráneo, Baleares y el Valle del Ebro se superarán los 24ºC, en Castilla y León las máximas se quedarán en general "entre tan solo 10 y 12ºC". A final de semana, los termómetros tenderán a bajar "un poquito" y "lo más probable" es que sigan llegando borrascas atlánticas a la Península durante el fin de semana, cuando se esperan lluvias sobre todo en el oeste y en la zona central del país para estos días. Las precipitaciones se podrían generalizar e incluso llegar, especialmente el domingo, a la fachada mediterránea peninsular y Baleares. En Canarias, los termómetros no experimentarán "grandes cambios" o "quizás" registren ligeras subidas después de una bajada más acusada este martes, según el portavoz. Además, las lluvias continuarán en el norte de las islas del archipiélago, aunque "nada que ver con las precipitaciones que ha dejado la DANA durante el fin de semana". Si bien los chubascos serán menos probables el miércoles, una banda de precipitaciones podría recorrer el archipiélago de oeste a este durante el Jueves y el Viernes Santo, dejando las lluvias más abundantes en las vertientes de las islas situadas al norte. Los chubascos podrían continuar durante el fin de semana en el norte de las islas con mayor relieve.