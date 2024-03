La oposición venezolana pide extender la inscripción de candidaturas ante las limitaciones en el registro

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ha pedido este domingo al Consejo Nacional Electoral (CNE) una prórroga de tres días del plazo de inscripción de candidaturas electorales ante las limitaciones en el acceso al programa, que ha imposibilitado el registro por el momento de su candidata, Corina Yoris, elegida como sustituta de María Corina Machado, sobre quien pesa una inhabilitación política de 15 años. El plazo para postular a los candidatos ha cerrado este lunes y la PUD no ha podido ingresar a la plataforma para inscribir a Yoris. Por eso, la plataforma ha enviado una misiva al CNE en el que ha solicitado una prórroga de tres días, según ha divulgado el bloque opositor en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. "A diferencia de muchas otras organizaciones políticas, no se nos ha permitido postular candidatura presidencial para los comicios fijados para el 28 de julio de 2024, y por cuanto no existe cronograma electoral oficial publicado en la Gaceta Electoral, solicitamos (...) se nos permita realizar la postulación correspondiente (y) que la publicaciónen la Gaceta Electoral contenga una prórroga de tres días al lapso para postular candidaturas", ha indicado. En este sentido, ha agregado que el objetivo es "subsanar las violaciones de hecho y de derecho que han ocurrido en el proceso" y así "proceder a la postulación que hasta ahora" se les "ha imposibilitado", reza la carta. Quien sí está inscrito ya como candidato es el actual presidente, Nicolás Maduro, que cuenta con el respaldo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y con otras formaciones menores como Unidad Popular Venezolana (UPV), la Organización Renovadora Auténtica (ORA) o Movimiento Futuro.