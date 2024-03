La ONU dice que durante los últimos dos días no se dio ayuda al norte de Gaza por falta de "acceso seguro"

Naciones Unidas ha afirmado este lunes que durante los últimos dos días no ha habido envíos de ayuda humanitaria al norte de la Franja de Gaza debido a que "no se facilitó un acceso seguro", horas después de que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) desvelara que Israel ha comunicado que no volverá a autorizar sus convoyes a esta zona del enclave. "Durante las últimas 48 se ha suspendido la ayuda alimentaria vital a miles de personas en el norte de Gaza debido a que no se ha facilitado un acceso seguro", ha denunciado la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) a través de su cuenta en la red social X. Así, ha advertido de que "mientras se acerca la hambruna, las familias se ven forzadas a elecciones duras para su supervivencia". "La necesidad de un apoyo humanitario seguro y sin restricciones nunca ha sido más urgente", ha recalcado. Durante la jornada del domingo, el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, aseguró que las autoridades israelíes han comunicado al organismo, "el principal salvavidas para los refugiados de Palestina", que no volverán a aprobar la entrada de sus convoyes humanitarios al norte de la Franja de Gaza. "Las autoridades israelíes han informado a la ONU que ya no aprobarán ningún convoy de alimentos de la UNRWA al norte", dijo, antes de reclamar a Israel que retire estas "indignantes" restricciones, que obstruyen de forma "intencionada" un envío de ayuda vital para una zona que está en riesgo de hambruna. Naciones Unidas y diversas organizaciones no gubernamentales han advertido en reiteradas ocasiones sobre la gravísima crisis humanitaria en el enclave palestino y han reclamado a Israel que permita la entrada sin restricciones de ayuda humanitaria a un nivel equivalente a las necesidades. Sin embargo, Israel defiende sus acciones y argumenta que ya se entrega ayuda, incluidos envíos por aire y la reciente apertura de un corredor marítimo desde Chipre.