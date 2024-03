La Junta defiende que la RFEF sólo asesoró técnicamente a La Cartuja sin contraprestación económica

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno andaluz, Arturo Bernal, aclaró que la sociedad del Estadio La Cartuja de Sevilla alcanzó un "acuerdo de asesoramiento técnico" con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en relación a las obras que se debían llevar a cabo en el estadio para acoger partidos de "máximo" nivel como los de la Eurocopa de 2020, que se acabó disputando en 2021 como consecuencia de la COVID-19. Fuentes de la Consejería que dirige Arturo Bernal han aclarado a Europa Press que dicho convenio de asesoramiento con la federación de fútbol sobre las obras que eran necesarias para homologar el estadio a lo que pide la UEFA no tenían "contraprestación económica alguna", así como que, a partir de ese asesoramiento, la sociedad que gestiona el estadio sacó las licitaciones bajo concurrencia, con publicidad y "siempre optando por la opción más económica". En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el titular andaluz de Deporte se ha pronunciado sobre esta cuestión a preguntas de los periodistas y en respuesta a la petición de explicaciones dirigida a la Junta que ha reiterado este lunes la portavoz del PSOE-A, María Márquez, "ante las investigaciones que se están llevando a cabo sobre los más de cinco millones --5,4 millones-- que la Junta de Andalucía dio supuestamente para el arreglo del Estadio de la Cartuja" de Sevilla, según ha concretado la parlamentaria socialista. Arturo Bernal ha comenzado aclarando que la semana pasada no hubo "un registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el estadio de La Cartuja, sino "una personación de agentes en las oficinas" en la que "se les facilitó, como no podía ser de otra forma, con diligencia y celeridad, toda la información que se solicitó" en el marco de la investigación sobre la gestión de la RFEF bajo la presidencia de Luis Rubiales. De igual modo, el consejero ha querido "dejar muy claro" que "la Federación Española de Fútbol no adjudicó ningún contrato, ni tampoco el Estadio de la Cartuja delegó en la Federación" entonces presidida por Luis Rubiales "la adjudicación de ningún contrato". Fue "el estadio, del que forman parte todas las administraciones --el Estado, la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla, cuyo alcalde era entonces el actual secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, según ha recordado el consejero-- el que firmó un acuerdo de asesoramiento técnico para tener conocimiento exacto de qué obras eran necesarias para adecuar el estadio a la normativa UEFA", porque "esas cuestiones las desconocíamos en la Junta de Andalucía", y "queríamos que el estadio estuviera adecuado a que se pudieran jugar partidos de la máxima categoría". En ese punto, el consejero ha remarcado que el Gobierno de Juanma Moreno quería "devolverle la vida" al Estadio de La Cartuja después de que éste hubiera pasado "prácticamente dos años cerrados" y presentara "previsión de ser demolido" pese a haber sido "edificado con un presupuesto de más de 200 millones de euros", como consecuencia, según ha opinado, "de la indolencia" del anterior Gobierno socialista andaluz. Arturo Bernal ha reivindicado en esa línea que cuando Juanma Moreno llegó a la presidencia de la Junta, "se puso en valor" este recinto deportivo y "se le dio contenido, deportivo, pero también de ocio" para acoger "espectáculos y eventos". "ACUERDO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO" En el plano deportivo, "se firmó este convenio con la Federación Española de Fútbol para que hubiera allí partidos de la máxima categoría a nivel de UEFA", según ha incidido el consejero, que ha aclarado que en ese contexto fue en el que "se hicieron esas obras", sobre las que desde la Junta "queríamos saber básicamente cuál era el contenido de las obras necesarias que había que abordar para darle al estadio ese nivel que exigía la UEFA". "Y ese era el acuerdo de asesoramiento técnico que se firmó con la Federación", según ha continuado relatando el consejero de Deporte antes de remarcar que "fue la sociedad Estadio de la Cartuja, de la que formaban parte el Estado, la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento de Sevilla, entre otras" administraciones, "la que sacó esas licitaciones bajo las premisas de concurrencia y publicidad, y optando por las ofertas más económicas, tal y como se puede contemplar en la web del estadio", que es "un organismo independiente" que cuenta con "su propia web y su propio perfil del contratante", según ha puntualizado también Arturo Bernal. El consejero ha indicado que desde la Junta "no solamente" se le ha aportado la información solicitada a los agentes de la UCO, sino que "les dijimos cómo entrar, como cualquier ciudadano puede hacer, a nuestra página, a nuestra web, para poderse informar de todos los contratos y de todas las licitaciones realizadas". En esa línea, el consejero ha defendido que se ha actuado con "máxima transparencia" con "todas las licitaciones que tenían que ver con las obras necesarias para adecuar el estadio" de La Cartuja, y también la Junta actuó "con diligencia y celeridad" a la hora de aportar la información solicitada a los agentes de la UCO de la Guardia Civil.