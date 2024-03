La infanta Cristina, silencio absoluto en su reaparición en Barcelona tras el aparatoso accidente de su hijo Miguel

Miguel Urdangarín, uno de los nietos más desconocidos del Rey Juan Carlos, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de este fin de semana (muy a su pesar porque prefiere mantenerse alejado de los focos). ¿El motivo? El aparatoso accidente de esquí que ha sufrido recientemente y que podría obligarle a tener que pasar por quirófano. Después de que la revista 'Semana' publicase unas imágenes del tercer hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín con la rodilla inmovilizada durante la visita que el Emérito hizo la semana pasada a Ginebra para tratarse los huesos en una clínica especializada, ha sido 'Vanitatis' quien ha revelado qué le pasa a Miguel. El joven, que vive con su madre en la ciudad suiza desde que terminó sus estudios de Biología Marina a finales de 2023, se encontraba realizando un curso para convertirse en monitor se esquí cuando sufrió una aparatosa caída que le ha provocado una lesión en la rodilla por la que posiblemente tenga que ser operado. Un contratiempo que habría alterado los planes de la infanta Cristina, ya que la citada web asegura que la hermana de Felipe VI -que se encontraba en Latinoamérica por motivos profesionales en el momento del accidente de Miguel- regresó a Ginebra para estar con su hijo. Y aunque estaba previsto que viajase esta Semana Santa a Abu Dabi para visitar a Don Juan Carlos, finalmente habría optado por quedarse en casa con el joven. Horas después de conocer la noticia, y cuando creíamos que doña Cristina estaría en Suiza cuidando a Miguel, la exduquesa de Palma ha reaparecido en Barcelona arropando a otro de sus hijos, Pablo Urdangarín. Demostrando que se ha convertido en su mayor fan no se ha perdido el último encuentro del Fraikin BM Granollers, y una vez más lo ha dado todo en la grada acompañada por su 'nuera' Johanna Zott aplaudiendo y animando en todo momento a su hijo. Una inesperada aparición en la que se motró relajada y de lo más sonriente, dejando entrever que no está en absoluto preocupada por la aparatosa lesión de Miguel, con el que está previsto que se reencuentre estos días en Ginebra. Sin embargo, con la discreción que la caracteriza, la infanta no ha querido decir nada sobre el accidente de su hijo y ha dado la callada por respuesta cuando le hemos preguntado cómo se encuentra y si finalmente tendrá que ser operado.