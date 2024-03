La AP afirma que la decisión de Israel de impedir la entrada de la UNRWA al norte de Gaza es "muy peligrosa"

La Autoridad Palestina ha afirmado este domingo que la decisión del Gobierno israelí de impedir la entrada de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) a la Franja de Gaza es "muy peligrosa" ante el riesgo de hambruna para la población del enclave, sometida a constantes bombardeos desde el 7 de octubre de 2023. "Condenamos la decisión de la ocupación de impedir que la UNRWA lleve ayuda humanitaria al norte de la Franja de Gaza, (medida) que consideramos muy peligrosa ya que profundizaría la hambruna y las muertes por hambre y sed", reza un comunicado del Ministerio de Exteriores palestino. En este sentido, ha subrayado que se trata de "una amenaza directa" a una "prestigiosa y creíble institución internacional que atiende las cuestiones de los refugiados palestinos y se preocupa por sus derechos, no solo en el territorio palestino ocupado, sino en la región, incluyendo su derecho a regresar". "Ha quedado claro que el Gobierno israelí tiene la intención de atacar a la UNRWA y está trabajando para destruirla, matar a su personal y dejarla fuera de servicio con el objetivo de distorsionar la identidad de la Franja para que se quede sin residentes y sin el carácter de asilo y refugios, en el marco de la guerra de ocupación para liquidar la causa palestina", ha afirmado la cartera diplomática. Por último, ha pedido a la comunidad internacional y a la Administración de Joe Biden que se oponga "en seco ante esta peligrosa decisión israelí que mata y desplaza a civiles", exigiendo una intervención "inmediata para detener su aplicación", si bien "es demasiado tarde". El comisionado general de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, había asegurado que las autoridades israelíes han comunicado al organismo que no volverán a aprobar la entrada de sus convoyes humanitarios al norte de la Franja de Gaza. "A partir de hoy, la UNRWA, el principal salvavidas para los refugiados de Palestina, no podrá proporcionar asistencia vital al norte de Gaza, a pesar de la tragedia que se desarrolla bajo nuestra mirada", había indicado antes de instar a retirar estas restricciones que ha calificado de "indignantes" por obstruir de forma "intencionada" el envío de ayuda. La directora ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Catherine Russell, ha señalado tras la publicación de esta información que las organizaciones de ayuda deben tener acceso completo y seguro para llegar a los niños y familias necesitadas en todas partes de Gaza. "La hambruna es inminente en el norte de Gaza. Los niños están muriendo de desnutrición y deshidratación. La vida y el bienestar de los niños están en juego", ha advertido a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Este anuncio ha tenido lugar después de que el ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, asegurara que Naciones Unidas se ha convertido en una organización "antisemita" que "protege al terrorismo" palestino bajo el mandato del actual secretario general, António Guterres.