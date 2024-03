La aerolínea Iberia destaca mejoras en la infraestructura aeroportuaria de México

Jacob Sánchez

Ciudad de México, 25 mar (EFE).- El director corporativo de la aerolínea española Iberia, Juan Cierco, destacó este lunes en una entrevista con EFE mejoras en la infraestructura aeroportuaria de México gracias a nuevos aeropuertos, lo que garantiza la conectividad y refuerza la confianza de las aerolíneas extranjeras.

El directivo aseguró en Ciudad de México que garantizar la conectividad de un país como México es fundamental, pues "además de ser una potencia económica en la región de Norteamérica y en el mundo, también es una potencia turística increíble”.

Cierco consideró que, sin infraestructura aeroportuaria o conectividad interior, “el país no funciona, el turismo no funciona, la economía no funciona, no se crea empleo y todo es un desastre para la economía”.

En este sentido, afirmó que el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para la capital mexicana y el de Tulum, en el Caribe mexicano, ambos construidos por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y operados por el Ejército, son un buen indicador, en medio de un sistema aeroportuario que funciona bien.

Asimismo, resaltó las recientes modificaciones legales y operativas que permitieron a México recuperar la categoría 1 en seguridad aérea de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de Estados Unidos tras más de dos años de perder este grado.

“En México ya podemos empezar a hablar de que la conectividad aérea está funcionando bien. Se está siendo consciente de que la conectividad aérea en México es absolutamente fundamental para el desarrollo de la economía, del empleo, de la riqueza, del país”, aseveró.

Señaló que esto genera confianza en las compañías aéreas extranjeras que siguen apostando por México.

“Las aerolíneas internacionales somos conscientes ello, por eso seguimos apostando por México, por eso seguimos apostando desde Iberia por México, otras aerolíneas europeas también lo hacen y yo creo que si seguimos por esa línea solo va a haber un beneficiado, que va a ser el país, que va a ser México”, añadió.

Las declaraciones del directivo de Iberia contrastan con la experiencia que han tenido otras aerolíneas internacionales con las políticas aeroportuarias de López Obrador.

Un ejemplo es la estadounidense Delta, que afronta un posible impedimento de Washington para renovar su alianza con Aeroméxico por la decisión de López Obrador de reducir los vuelos diarios en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) para empujar a las aerolíneas a abrir rutas en el AIFA.

El director corporativo de Iberia descartó por ahora nuevas frecuencias entre México y España, al asegurar que su desafío es consolidar los tres vuelos diarios con los que cuenta actualmente entre las capitales, Madrid y Ciudad de México.

“Nuestro principal reto ahora mismo en el mercado mexicano es consolidar los tres vuelos diarios. Estamos hablando de que, cada día, entre Madrid y México movemos a 2.000 personas”, comentó.

Cierco resaltó que, aunque la compañía no piensa en más frecuencias o destinos en el país, la consolidación de su modelo de negocio es “la apuesta más sería que tiene Iberia en todo el mundo”.

Además, detalló que el mercado mexicano “está funcionando bien” y que la demanda ha crecido.

“Ciudad de México tiene más frecuencias diarias que Nueva York (En Estados Unidos), que Sao Paulo (en Brasil), que Santiago de Chile (en Chile), que Buenos Aires (en Argentina), que en Lima (Perú), solo está equiparada a Bogotá (en Colombia)”, apuntó. EFE

