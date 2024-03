Jesulín, gran ausente en la cumbre familiar de los Janeiro en Ubrique

Ubrique ha vivido este sábado una jornada muy especial, ya que con motivo de la Feria de la Piel que se está celebrando en la localidad gaditana su plaza de toros ha acogido el Primer Festival taurino con picadores 'Bajo la piel'. Y además de Cayetano Rivera o Finito de Córdoba, uno de los toreros del cartel era Víctor Janeiro, que como no podía ser de otro modo ha contado con el apoyo incondicional de su familia CASI al completo. Decimos casi porque, alejados de los focos, ni Jesulín de Ubrique ni María José Campanario han asistido a la corrida, protagonizando la ausencia más sonada de la jornada puesto que los ubriqueños tenían la esperanza de que su vecino más ilustre reapareciese en la plaza al ser su hermano pequeño el que toreaba. A quienes sí hemos podido ver arropando a Víctor ha sido a su madre Carmen Bazán que, acompañada por unas amigas y con una gran sonrisa respondió así al preguntarle cómo está puesto que hace mucho tiempo que no se dejaba ver en público: "Pues en mi casa estoy, estupenda" ha afirmado. Instalada en Marbella y en un discreto segundo plano mediático, Carmen Janeiro tampoco se ha querido perder la corrida de su hermano. "A disfrutar de una tarde con los amigos, a ver que vaya todo bien" ha comentado, sin revelar cómo está su corazón tras su ruptura con Luis Massaveu. Y completando esta aparición familiar de los Janeiro, el hermano mayor de Jesulín, Humberto Janeiro, y la mujer de Víctor, Beatriz Trapote, con sus hijos Víctor Jr. y Brenda, ya que el mediano de la casa, Oliver, salió al ruedo con su papá. "Está guapísimo. Me dijo, 'mamá, es que yo quiero'. Capaz es, ya es menester un trajecito de corto" ha bromeado, presumiendo de los talentos de sus pequeños: "Víctor es más de sombra, es un artista. Él ve desde la grada y hace unos dibujos de escándalo. Y mi niña va a bailar, ésta va a bailar". "Vine a Ubrique con un niño y hoy vengo con tres, es fascinante aunque es muy sacrificado porque son tres niños pequeños y es muy duro" ha reconocido.