Irene Rosales marca distancias con Isabel Pantoja y prefiere no desvelar si estaría dispuesta a reconciliarse con ella

Hace unos días conocíamos el delicado estado de salud de Julián Muñoz, que permanece ingresado en un hospital de Málaga y solamente estaría recibiendo la visita de sus dos hijas y de su exmujer, Mayte Zaldivar. Aunque al principio se dijo que el ingreso era debido a una insuficiencia respiratoria, la familia lo ha negado y han pedido respeto y privacidad. Este sábado hemos podido hablar con Irene Rosales a su llegada a Madrir para colaborar en el programa de televisión 'Fiesta' y le hemos preguntado por esta noticia que ha traido de nuevo a la actualidad a su suegra... y lo cierto es que nos ha sorprendido su respuesta. Tan atenta con los medios como siempre, la mujer de Kiko Rivera le ha enviado un mensaje a Julián tras conocer su delicado estado de salud: "Que se mejore". Además, la colaboradora de televisión evitaba responder si es posible una reconciliación con Isabel Pantoja o su cuñada: "Trabajo, mucho trabajo" y nos comentaba cómo está siendo su vuelta a la televisión: "Es diferente, voy a comentar sobre el programa de 'Supervivientes'", algo que le hace estar mucho más relajada en pantalla: "Sí, mucho más tranquila". Sobre la gira de su suegra, la mujer de Kiko Rivera prefería no opinar porque "estoy al margen y no hablo de nada que no tenga que ver nada de 'Supervivientes'".