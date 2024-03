Guterres dice que "no habrá una solución humanitaria sostenible" en Gaza "con una guerra tan sangrienta"

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha reiterado este lunes su llamamiento a un alto el fuego en la Franja de Gaza y ha afirmado que "no habrá una solución humanitaria sostenible con una guerra tan sangrienta", alertando del peligro que supondría no materializar la solución de dos Estados para la seguridad en la región y a nivel internacional. Guterres, quien se encuentra en Jordania realizando una visita oficial, ha dicho que "nada justifica los aborrecibles ataques del 7 de octubre y la toma de rehenes por parte de Hamás" y ha agregado que "nada justifica el castigo colectivo al pueblo palestino". "La entrega efectiva de ayuda humanitaria requiere un alto el fuego humanitario inmediato", ha señalado, antes de abundar en que "esta necesidad es urgente" y agregar que durante su reciente visita a la ciudad de Rafá se reunió con trabajadores humanitarios que le comunicaron que "nunca habían visto nada tan horrible como lo que está pasando en Gaza". Así, ha recalcado que "la escala y velocidad de la muerte y la destrucción están en un nivel totalmente diferente" y ha recordado la amenaza de una hambruna en Gaza. "Hay una creciente consciencia en todo el mundo de que esto debe parar", ha sostenido Guterres. "Los combates deben terminar ya, los rehenes deben ser liberados ya y no debemos perder de vista el contexto general. Un fin duradero al conflicto palestino-israelí sólo puede llegar a través de una solución de dos Estados", ha defendido desde Amán, al tiempo que ha incidido en que "los israelíes deben ver materializados sus necesidades legítimas de seguridad y los palestinos deben ver materializadas sus legítimas aspiraciones a un Estado totalmente independiente, viable y soberano". En este sentido, ha alertado de que "todos saben a dónde lleva la alternativa: a prolongar indefinidamente un conflicto que se ha convertido una gran amenaza a la paz y la seguridad global, a exacerbar la polarización y a reforzar la posición de los extremistas en todas partes". "Los que se interponen en el camino de la solución de dos Estados tienen la obligación de decir claramente qué alternativa quieren y cómo será el futuro con un gran número de palestinos sin una sensación de libertad, derechos y dignidad. Eso sería inconcebible", ha argumentado. LA SOLUCIÓN DE DOS ESTADOS, "ÚNICA VÍA" Por ello, ha reiterado que "la solución de dos Estados es la única vía para abordar las aspiraciones legítimas de israelíes y palestinos" y ha apuntado que "ser cínicos es un lujo que no nos podemos permitir". "El cinismo es una forma de rendición ante los argumentos predominantes del momento y un refugio para los que son demasiado débiles, demasiado limitados y demasiado tímidos para imaginar un futuro mejor", ha añadido. "Cuando las cosas son difíciles, debemos intentarlo aún más", ha dicho Guterres, que ha destacado además la "solidaridad" demostrada con Jordania con los refugiados palestinos. "Han abierto sus corazones y sus puertas a muchos otros, incluidos refugiados de Siria", ha recordado, antes de pedir a la comunidad internacional que apoye a Amán para atender las necesidades de estas personas. Guterres se había desplazado previamente al campamento de refugiados palestinos de Wihdat, desde donde ha ensalzado la labor de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), de la que ha dicho que "es un salvavidas de esperanza y dignidad", ante las exigencias de Israel para su cierre en medio de acusaciones contra la agencia por su papel en la Franja de Gaza. Así, ha indicado que la agencia "da educación a más de medio millón de niños y niñas, atención sanitaria a cerca de dos millones de personas y ofrece oportunidades laborales y apoyo comunitario y familiar, garantizando una red de seguridad social para cerca de medio millón de los palestinos más pobres" en Jordania. "Más allá de estos hechos, la UNRWA da una contribución profunda a través de vías que no pueden ser reflejadas en gráficos, haciendo avanzar la cohesión social, promoviendo al estabilidad y construyendo paz", ha señalado Guterres, que ha reseñado que "sería cruel e incomprensible" poner fin a todo esto. De esta forma, ha incidido en que está decidido a "garantizar que la UNRWA se ciñe a los valores de Naciones Unidas en todas sus acciones" y ha recordado que hay una investigación "independiente" en marcha de las acusaciones de Israel contra varios trabajadores del organismo por su supuesta participación en los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "En un mundo cada vez más oscuro, la UNRWA es un rayo de luz para millones de personas. Veo aquí esa esperanza. Ahora más que nunca, no debemos arrebatar esa esperanza", ha manifestado, al tiemopo que ha pedido "trabajar juntos" para "movilizar a la comunidad internacional para garantizar que la UNRWA puede dar sus servicios esenciales a los refugiados palestinos en Jordania y el resto de zonas en las que está activa".