Gonzalo Giner recupera la figura de Saladino en 'La sombra de los sueños': "El yihadismo de ahora es más salvaje"

El escritor Gonzalo Giner publica 'La sombra de los sueños' (Planeta), una novela en la que se viaja alternativamente del siglo XII al siglo XXI y en la que se recupera la figura del mítico sultán Saladino, alguien "alejado del yidahismo actual" pese a participar de las guerras santas conocidas como las cruzadas. "Ahora hay un yihadismo mucho más salvaje y cruel de lo que pudo ser en ese momento", ha señalado Giner en una entrevista con Europa Press, remarcando no obstante que no se trata de ofrecer una visión "amable" de Saladino, sino abordar a un gobernador que ha estado "olvidado" para el relato occidental. Giner ha explicado que en su retrato de Saladino ha optado por construir a un personaje "con muchos ángulos y rincones", pero alejado de la imagen de "un guerrero musulmán loco yihadista". De hecho, ha recordado por ejemplo como a Maimónides le explicaba que no quería la guerra ni matar, porque no se sentía "un guerrero". Saladino tuvo que enfrentarse a "envidias y celos" en su propio ejército y muchas otras complicaciones, pero fue conocido por ser el primero que unificó a todos los pueblos islámicos. "No se trata de blanquear, cada personaje que se sujete en la Historia como pueda, pero sí es cierto que ha sido muy poco tratado en la narrativa histórica y fue alguien fascinante", ha apuntado. En 'La sombra de los sueños', Saladino es una suerte de obsesión del poderoso emir Jalid bin Ayub, quien en el siglo XXI reúne un equipo científico y de investigación encabezado por la ladrona de arte Sarah Ludwig que buscará un acercamiento a grandes nombres de la Historia nunca antes intentado. Al igual que en anteriores novelas, Giner da su espacio a los caballos, esta vez asociados a dirigentes poderosos: de Napoleón a Simón Bolivar, pasando por el ya citado Saladino -"amante de los caballos hasta límites insospechados", ha afirmado-. Para el autor de 'El sanador de caballos', este animal no solo ha sido usado para multitud de labores por el hombre -incluida la guerra-, sino que "ya ha demostrado que tiene arte en sus venas". "Es un animal que me apasiona, diría que me gustan todos los caballos, y creo que dan mucho juego desde el punto de vista literario porque todo el mundo reconoce la belleza que tienen", ha indicado. 'La sombra de los sueños' también es una historia que aborda los avances tecnológicos y los riesgos que pueden conllevar. Giner reconoce que la Inteligencia Artificial es una herramienta que "va a traer muchas ventajas", pero aplicada al campo literario "tiene un peligro tremendo". "Ya las editoriales, cuando se contrata un libro, hay que firmar una cláusula comprometiéndote a que nada de lo que estás ofreciendo ha nacido a través de un programa de inteligencia artificial", ha concluido, incidiendo en que la clave será "dónde se ponen los límites".