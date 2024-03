El S Pen de Samsung huele mal, pero solo cuando se calienta

Los lápices ópticos que acompañan a los 'smartphones' de gama más alta de Samsung desprenden un olor a quemado que preocupa a algunos usuarios, pero no significa que tenga daños por dentro que afecten a su uso. El S Pen acompaña a los terminales Galaxy S Ultra tras la desaparición de la familia Galaxy Note como un complemento con el que navegar por la interfaz de usuario y escribir sobre la pantalla. En los modelos más reciente utiliza un sistema magnético para acoplarse al móvil, aunque en otros también contaba con un cavidad para insertarlo y guardarlo. Aunque no es un fenómeno reciente, algunos usuarios de Galaxy S24 Ultra han acudido en los últimos días a foros como Reddit o el de la Comunidad de Samsung para quejarse de un olor extraño que notan en la punta del S Pen. El problema se debe a que cuando el S Pen se calienta huele a quemado. "Mientras el S Pen está en su funda, está cerca de los componentes internos del teléfono, lo que generará calor mientras está en uso y hará que el plástico se caliente", explicó hace unas semanas un moderador de Samsung. Esta persona asegura que "puede oler a quemado, pero es similar al olor que puedes experimentar después de dejar tu auto al sol durante unas horas. Los asientos y los accesorios de plástico del vehículo pueden tener un olor caliente, pero este olor disminuirá una vez que se enfríe". E incluso asegura que "no es motivo de preocupación".