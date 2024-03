El Constitucional de Chad aprueba las candidaturas del presidente y del primer ministro y rechaza otras diez

El Consejo Constitucional de Chad ha aprobado este domingo diez candidaturas, entre las que se encuentran las del presidente de transición del país, Mahamat Idriss Déby Itno, y del primer ministro, Succès Masra, y ha rechazado otra decena de solicitudes para las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo 6 de mayo. Para rechazar las diez se ha alegado posesión de certificados de nacimiento que no se ajustan a las disposiciones legales, aunque hay que destacar el caso del opositor Nasour Ibrahim Koursami, líder de la plataforma Grupo de Consulta de Actores Políticos (Gcap), que además de ser rechazado también será llevado ante los tribunales por supuesta falsificación de documentos. Koursami, que hace unos días denunció intentos de excluirle de los comicios, está acusado de tener registrado en sus documentos varios lugares de nacimiento y de ostentar la nacionalidad chadiana, sudanesa y británica, según ha publicado el diario 'Ndjamena Hebdo'. También sobresale el descarte de la solicitud del destacado político Ahmat Hassaballah Soubiane por no presentar un documento que le concediese una excedencia de sus servicios en las Fuerzas Armadas; hace unos días, Soubiane denunció de igual forma irregularidades para no permitirle participar en las elecciones. Los otros candidatos rechazados son Mahamat Nour, Djelar Mariam, Rakhis Ahmat Saleh, Abderahim Younous, Abderahim Mahamat Ahmat, Ahmat Koulamallah y Djimet Khamis, mientras que sí podrán postularse Pahimi Padacké Albert, Beassemda Lydie, Nasra Djimasngar, Bezoumné Bongoro Théophile, Mbaimon Guedmbaye Brice, Alladoum Djarma Balthazar, Yacine Abdramane Sakine y Mansiri Lopsikreo. Esta decisión llega en medio de un clima de extrema tensión política en el país después de que hace unas semanas se produjera un ataque contra la sede de la Agencia Nacional de Seguridad del Estado (ANSE) en la capital, Yamena, y la detención de un sospechoso de intento de asesinato contra el presidente del Tribunal Supremo, Samir Adam Annour. Una operación militar tras el ataque se saldó con la muerte del opositor líder del Partido Socialista sin Fronteras (PSF), Yaya Dillo, y que también acabó con decenas de heridos y al menos 26 personas detenidas. Déby Itno cogió en 2021 las riendas del país tras la muerte de su padre, Idriss Déby, en un ataque del grupo rebelde del Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad (FACT). Tras prometer el retorno a un gobierno civil pasado un periodo de 18 meses, el sucesor acabó ampliando su mandato por la fuerza hasta ahora mientras la oposición ha denunciado que ha aprovechado para aniquilar todo asomo de disidencia. Los comicios --con el 22 de junio como fecha para una potencial segunda ronda-- se organizarán con la nueva ley electoral aprobada la semana pasada por el Parlamento, meses después de la promulgación de la nueva Constitución y con la vista puesta en la celebración de unos comicios destinados a devolver el poder a las autoridades civiles.