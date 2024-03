Ecuador afirma que no bajará "la guardia" en la lucha contra el terrorismo tras el asesinato de una alcaldesa

El Gobierno de Ecuador ha afirmado este domingo que no bajará "la guardia" en la lucha contra el terrorismo tras el asesinato de la alcaldesa del cantón San Vicente, en Manabí, Brigitte García, y el responsable de comunicación municipal, Jairo Loor, en el marco de un estado de excepción decretado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noba, para frenar la espiral de violencia. "A pesar de estos actos delictivos, ratificamos que no bajaremos la guardia en esta lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la corrupción política. Además, reforzaremos nuestros controles de orden público hasta lograr la seguridad y la paz en beneficio de los ecuatorianos", reza un comunicado. Las autoridades ecuatorianas han "repudiado" y "condenado" la "acción criminal que privó de la vida" a Brigitte García y a Jairo Loor. "Nuestro sentido pesar de todo corazón. Nos solidarizamos con sus familiares y reafirmamos nuestro compromiso a usar toda la fuerza del Estado para no dejar estos crímenes impunes", ha agregado. Asimismo, han indicado que están trabajando con la Fiscalía, mientras que han ordenado a la Policía Nacional que "realicen todas las acciones que garanticen inmediatez en la investigación", a fin de dar con los autores materiales e intelectuales del crimen. García ha sido atacada por presuntos sicarios en la madrugada del domingo en una playa conocida como Punta Napo a la que se había desplazado en un vehículo junto a Meza. El cuerpo fue hallado sobre las 01.00 horas por una persona que trabaja en un mototaxi y fue ésta quien alertó a las autoridades. La excandidata presidencial de Revolución Ciudadana, Luisa González, ha lamentado el asesinato: No tengo palabras, en shock, nadie está a salvo en Ecuador, nadie mientras los gobiernos miserables de derecha solo viven de farra y show", ha manifestado. El Grupo de Puebla, que ha trasladado su solidaridad a la familia de García, ha subrayado que "la crisis de seguridad no ha disminuido a pesar de lo que quiera hacer creer" Noboa, según ha indicado a través de su perfil en la red social X.