Dorival Júnior denuncia los "lamentables" insultos a Vinícius: "Los racistas son personas desquiciadas"

El seleccionador de Brasil, Dorival Júnior, denunció este lunes los "lamentables" insultos contra el delantero Vinícius Júnior, al mismo tiempo que calificó de "personas desquiciadas" a los racistas, aunque insistió en que este asunto "no cambia nada" de su "compromiso deportivo", por lo que espera un "gran espectáculo" en el Santiago Bernabéu ante España. "Españoles y brasileños se respetan muchísimo, es un pueblo que hace gala de su cordialidad. Los racistas son una minoría, son personas desquiciadas, es lamentable, tienen problemas internamente y los vuelcan contra un jugador cuando van al estadio", indicó el técnico en rueda de prensa antes del partido amistoso ante la selección española este martes (21.30). Dorival Júnior ve "inaceptable" que Vinícius pase por episodios racistas en la competición española. "Es difícil, es un chaval que apenas acaba de iniciar su carrera, y de repente se ve atacado en los últimos meses. Es una cobardía lo que sucede, también sucede en Brasil, los seres humanos se tienen que respetar", señaló. "Claro que le afecta, somos seres humanos y tenemos sentimientos. Si esa agresión fuese a una persona desconocida lo sentiríamos igual que a un amigo. No deberíamos dejar que esto se repita, es momento de actuar de forma más seria, evitar que haya gente que eche toda su furia encima de un chico de 20 años", aseveró, antes de pedir castigos "ejemplar", también dirigiéndose a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). No obstante, el seleccionador de la 'Canarinha' insistió en que este asunto "no cambia nada" de la envergadura del partido, porque mantendrán su "compromiso deportivo". "Estamos preparados, habrá un gran espectáculo", aseguró, antes de deshacerse en elogios a España. "Es un equipo que viene creciendo y la considero una de las favoritas para ganar la Eurocopa y llegar a finales. Su evolución es clave y real, está llegando a ese equilibrio", dijo. Y sobre su equipo, pidió "tiempo, paciencia y dedicación" para que después del "proceso" lleguen los resultados positivos. "El secreto es el trabajo en equipo. Es muy importante trabajar y conseguir que el equipo funcione como uno solo lo antes posible. Nunca es un trabajo individual, siempre es colectivo", analizó su labor al frente del combinado nacional, insistiendo en que "no se deben quemar etapas". Atendiendo a nombres propios, Dorival Júnior destacó el "futuro brillante" que espera a Endrick, que el próximo verano se incorporará al Real Madrid, aunque no será titular en el Bernabéu ante España. "Está en su momento, pero paciencia. Es un jugador agresivo, aguerrido, ataca espacios muy bien, busca jugadas que pocos intentan", alabó. "Tenemos que ir con cuidado, paso a paso, que ande el camino de manera natural, sin generar una expectativa excesiva. Prácticamente está iniciando su carrera, requiere equilibrio para que tenga una carrera maravillosa, que seguro que ocurrirá. Va a ser fundamental de aquí para delante", comentó sobre un jugador, de 17 años, que "dará muchas alegrías al madridismo". Además, el seleccionador puso de relieve el rol de Rodrygo Goes en su equipo. "Siempre ha jugado con un 'nueve' de origen, pero en este caso le dejé libertad. Hizo una función muy parecida a la que desempeña en el Real Madrid. Hizo todo lo que le pedimos, menos el gol, lo hizo bien, atacó espacios, pases rápidos, con muchas cosas positivas", resaltó, antes de avanzar que Neymar "evoluciona bien" de su grave lesión de rodilla, "aunque le queda un poco para poder estar" en la Copa América de este verano.