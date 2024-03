De la Fuente: "Brasil nos hace ponernos de gala"

Las Rozas (Madrid), 25 mar (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, puso en alto valor el enfrentamiento ante Brasil en un amistoso en el Santiago Bernabéu, en un partido que dijo podría ser perfectamente "una semifinal o final" de Mundial, y que hace ponerse "de gala" a sus jugadores en busca de un triunfo.

"Fijaros si es importante este partido que es el décimo España-Brasil de la historia del fútbol español. Le damos una importancia, como a todos, pero ante un rival que nos hace ponernos de gala. Podía ser una semifinal o final de u campeonato del mundo. Sabemos la importancia que tiene para nuestro futuro. Un rival como Brasil hay mucho más foco y atención. Queremos estar a la altura del ambiente que se genera alrededor de un partido de estas características", valoró.

En su carrera De la Fuente ya se midió a Brasil y le quedó un mal recuerdo, al perder la final de los Juegos Olímpicos en la prórroga, tras sentir de cerca la medalla de oro.

"Hay tantísima igualdad que los detalles deciden. En ese partido Bryan Gil chuta al palo a siete minutos del final. Se habría acabado. Se llega a la prórroga y en máxima igualdad un desajuste de un córner que sacamos, en un contraataque nos hacen el gol", recordó.

"Sabemos el potencial de Brasil en esas circunstancias. Son detalles de máxima igualdad que hacen que si cometes un error, te puede costar el partido. Hay que estar concentradísimos, no dar margen y seguir siendo nosotros. Máxima atención, como si fuese una final, porque un error te penaliza", agregó.

Tras elogiar a Vinícius Junior, asegurando que está entre los mejores del mundo, el seleccionador español aseguró que Brasil es mucho más por los jugadores que le rodean en un ataque muy peligroso.

"Nos ocupa centrarnos en todos los jugadores de Brasil, Vinícius es un gran futbolista pero tienen una relación de futbolistas espectaculares, igual que nosotros. Tenemos que centrarnos en nuestras fortalezas y no en un futbolista en especial. La faceta defensiva pasa por hacernos fuertes controlando el potencial de los rivales. Sabemos el de Vinícius, como el de Rodrygo, tienen futbolistas espectaculares en el centro del campo y el ataque", analizó.

De la Fuente confirmó la presencia de Rodri Hernández en el partido, tras estar ausente los tres últimos días por una situación familiar, pero no desveló si apostará por Pau Cubarsí como titular tras debutar en la recta final del amistoso ante Colombia.

"Es el momento de probar, tenemos muy poquitas oportunidades para hacer otras alternativas. Ante Colombia no fue de manera inconsciente. He visto aspectos muy positivos pero se necesita más tiempo para hacer más cosas que no tenemos. Las derrotas duelen pero es de lo que más se aprende y hemos sacado conclusiones muy positivas", reconoció.

De la Fuente cumple un año desde su primer partido oficial al mando de la selección absoluta española y realizó un balance positivo. "Uno se acostumbra a todo y estoy familiarizado con todo. Lo que más choca es el seguimiento mediático, la trascendencia que tiene cualquier declaración que haga. En lo futbolístico conocía la casa, ser seleccionador es una especialidad que conocía, también a los futbolistas y estoy tranquilo". EFE

