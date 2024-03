Costa agradece en su último consejo de ministros al presidente Rebelo de Sousa su "solidaridad institucional"

El primer ministro saliente de Portugal, António Costa, ha agradecido este lunes al presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, su "solidaridad institucional", después que haya estado presente en el ultimo consejo de ministros del Gobierno socialista. Rebelo de Sousa ha presidido este lunes la última reunión de gabinete tras ser invitado la semana pasada por un Costa, que ha destacado la "fluidez" en las relaciones que ambos han mantenido, agradeciendo estos "ochos años de cooperación". Costa ha explicado que esta última reunión ha tratado sobre todo acerca de la situación en la que se haya el Plan Portugués de Recuperación y Resiliencia (PRR), financiado por fondos europeos del REPowerEU, medida con la que la UE busca acabar con su dependencia de los combustibles fósiles rusos. "El trabajo está hecho y el nuevo gobierno tiene toda libertad para aprovecharlo y no empezar desde cero", ha dicho Costa, quien ha recordado que el Gobierno no tiene competencias" para aprobar nada que condicione al nuevo Ejecutivo del primer ministro electo, Luís Montenegro, según recogen medios portugueses. Por su parte, Rebelo de Sousa ha agradecido el gesto de cortesía de Costa al invitarles a presidente este último consejo de ministros y confía en que ambos puedan volver a encontrarse en "encrucijadas" similares "al servicio de Portugal". "Lo que importa es el gesto (...) El sistema semipresidencial es muy difícil. Fue creado en medio de la Revolución y para el equilibrio del poder presidencial que era muy grande en aquel entonces", ha dicho Rebelo de Sousa. "La solidaridad institucional se transformó en solidaridad nacional (...) Permitió un clima de estabilidad cuando el clima no era estable", ha destacado el presidente portugués. Está previsto que Costa ofrezca este miércoles una rueda de prensa de despedida, en vísperas esta semana también de que Montengro anuncie la conformación de su nuevo gobierno --con la duda de la posible inclusión de ministros liberales-- de cara a su toma de posesión el próximo 2 de abril.