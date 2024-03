Corea del Norte insta al primer ministro japonés a considerar sus posiciones antes de reunirse con Kim

Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, ha instado al primer ministro de Japón, Fumio Kishida, a considerar sus posiciones respecto a Corea del Norte antes de organizar una reunión, y es que el mandatario nipón había solicitado un encuentro en un intento de rebajar las tensiones en la península coreana, que se ha ido intensificando en los últimos meses. "Kishida nos ha transmitido su intención de reunirse en persona con el presidente de la Comisión de Asuntos de Estado de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) lo antes posible. (...) La lección aprendida de la historia pasada de las relaciones RPDC-Japón es que la relación entre ambos países, llena de desconfianza y malentendidos, no puede resolverse simplemente con la intención de celebrar una cumbre", ha asegurado Kim en un comunicado recogido por la agencia estatal norcoreana KCNA. En ese sentido, ha explicado que "lo importante" para una mejora de las relaciones entre ambos países es "la decisión política real de Japón", criticando que en la actualidad Tokio "trata de interferir" en la soberanía de Pyongyang, dando a entender que la petición de una cumbre "no es más que una medida populista". Es por ello por lo que ha expresado que, si Japón "desea sinceramente resolver la relación entre ambos países", debe considerar sus actuales posiciones y basarse en el respeto mutuo de los derechos soberanos y de los intereses en seguridad. "Lo que está claro es que cuando Japón siga siendo hostil a la República Popular Democrática de Corea y viole sus derechos soberanos, será considerado nuestro enemigo y estará en el punto de mira, y nunca será nuestro amigo", ha añadido. Por último, ha asegurado que Kishida "debe ser consciente de la posición del Gobierno" norcoreano y ha insistido en que "no puede reunirse con los dirigentes de nuestro país solo porque quiera o haya tomado una decisión".