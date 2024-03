Casi cinco millones de niños en el Yemen no van a la escuela por la guerra, según una ONG

El Cairo, 25 mar (EFE).- Alrededor de 4,5 millones de niños no están escolarizados en el Yemen tras nueve años de conflicto en el país por causas directamente relacionadas con la guerra, como la violencia, el desplazamiento o la pobreza entre la población, alertó este lunes la organización Save the Children.

Cuando se cumplen nueve años de la intervención de la alianza militar liderada por Arabia Saudí para hacer frente a los rebeldes chiíes hutíes, que controlan amplias áreas del noroeste del país desde 2014, Save the Children recordó que un tercio de las familias tienen al menos un niño que abandonó la escuela en los últimos dos años.

Según una encuesta elaborada por la organización, la guerra sigue haciendo mella en la infancia pese a que las partes beligerantes acordaran en 2022 una tregua que, si bien expiró unos meses después, se ha mantenido en gran medida a lo largo de estos dos años y la violencia a gran escala ha remitido considerablemente.

Pese a que las tasas de víctimas han disminuido, dos tercios de los estudiantes encuestados apuntaron a la ONG que su sensación de seguridad no ha aumentado, mientras que el 14 % de las familias atribuyó a la violencia el abandono escolar.

Además, los niños desplazados por el conflicto "tienen el doble de probabilidades de abandonar la escuela que sus pares", indicó la organización, que recordó que la guerra y el consiguiente colapso económico del Yemen han empujado a dos tercios de la población por debajo del umbral de la pobreza.

El número de desplazados se estima en unos 4,5 millones de personas, es decir, el 14 % de la población.

Save the Children apuntó que la tasa escolar y el elevado precio de los libros de texto "están poniendo la educación fuera del alcance de muchas personas", mientras que es completamente inasequible para el 20 % de las familias encuestadas por la ONG.

Más del 44 % de los padres y niños encuestados afirmaron que la pobreza era la principal razón del abandono escolar, como Rami, un niño yemení de 12 años que indicó a la ONG que se vio obligado a dejar las clases para ponerse a trabajar para que su familia pudiera comer.

"No podemos permitir que los niños de Yemen, que no anhelan nada más que seguridad y la oportunidad de aprender, pierdan de vista un futuro lleno de posibilidades", dijo el director interino de Save the Children en el Yemen, Mohamed Mannaa.

La organización hizo un llamamiento a las partes beligerantes, a la comunidad internacional, los actores humanitarios y las instituciones mundiales a "abordar urgentemente estos desafíos", empezando por el compromiso con un proceso de paz que ponga fin definitivamente a casi una década de guerra en el Yemen.

"El impacto de la crisis educativa en los niños de Yemen y su futuro es profundo. Sin una intervención inmediata, toda una generación corre el riesgo de quedar atrás, con consecuencias a largo plazo para la recuperación y el desarrollo del país", sentenció Save the Children. EFE

cgs/ijm/ah