Carolina Marín definitivamente no competirá en el Masters de Madrid

Madrid, 25 mar (EFE).- La española Carolina Marín, campeona olímpica, triple mundial y séxtuple europea, finalmente ha tomado la decisión de no participar en el Masters de Madrid de badminton, que comienza este martes.

Así lo ha confirmado la volantista onubense en un comunicado emitido en su cuenta oficial de redes sociales después de indicar por la mañana en el acto de presentación de la competición que tomaría la decisión a lo largo del día.

"Han sido unas semanas de mucho trabajo y necesitamos recuperar después de ese esfuerzo. Me da mucha pena no poder competir en casa, pero hay que escuchar a nuestro cuerpo", afirmó Carolina Marín, que en las últimas semanas ha ganado de forma consecutiva el All England en Birmingham (Reino Unido) y el Abierto de Suiza.

De esta manera, la campeona española volverá a la competición en el Campeonato de Europa, que tendrá lugar entre el 9 y el 14 de abril en Saarbrucken (Alemania), donde defenderá el título obtenido en Madrid hace dos años. EFE

