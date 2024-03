Amaia Salamanca y Rosauro Varo dan comienzo a la Semana Santa sevillana

Tras meses de rumores de una posible crisis matrimonial entre Amaia Salamanca y Rosauro Varo durante el año pasado, la actriz reaparecía ante las cámaras en los Premios José María Forqué y aunque evitaba hablar sobre ello, aseguraba que "estoy fenomenal", dejando entrever que no había ningún problema en su relación. Este domingo, conocido como 'Domingo de Ramos', la actriz se ha dejado ver junto al empresario y sus hijos por las calles sevillanas para asistir a la procesión con la que comienza la Semana Santa. Ambos se han dejado fotografiar junto al Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una de las calles más céntricas de la ciudad con una sonrisa en sus rostros. Acompañados por sus hijos, que iban vestidos de nazarenos, todos han protagonizado una tierna imagen con la que no solo demuestran la gran unión familiar que tienen sino también lo devotos que son en estas tradiciones religiosas. No es la primera vez que vemos a Amaia y Rosauro en la Semana Santa sevillana, ya que todos los años asisten, dejándose ver juntos ante las cámaras.