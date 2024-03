VÍDEO: Grimaldo: "Estoy en el mejor momento de mi carrera y quiero aprovecharlo"

El internacional español Alejandro Grimaldo ha asegurado que está en el "mejor momento" de su carrera y tratará de "aprovecharlo", y ha reconocido la importancia de su técnico en el Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, en la potenciación de su buen estado de forma. "Es muy importante Xabi Alonso para mí. El primer año siempre es complicado por la adaptación y él ha hecho que me adapte rápido. Ha confiado desde el primer minuto en mí. Llevo muchos años trabajando para estar en mi mejor momento. Ahora mismo estoy en el mejor momento de mi carrera y quiero aprovecharlo", declaró en rueda de prensa. Sin embargo, el valenciano no quiso hablar de su futuro. "Cada verano parece que voy a ir a muchos clubes. Estoy centrado y contento en Leverkusen, la temporada está siendo exitosa hasta el momento, y lo que quiero es seguir trabajando, intentar conseguir títulos con mi club e intentar estar en la lista para la Eurocopa y hacer un buen papel. Lo que pase en el futuro, Dios dirá, pero ahora estoy pensando en el presente, que es muy bonito", manifestó. "Llevo unos años a gran nivel, trabajando mucho día y noche para estar físicamente bien y disponible para todos los partidos. El año pasado fue un gran año, este está siendo muy bueno para mí. Intento venir a la selección a ayudar al máximo y espero seguir trababajando", continuó. En otro orden de cosas, Grimaldo restó importancia a la derrota del viernes en el amistoso ante Colombia en Londres. "Creo que empezamos muy bien el partido y que en la segunda parte perdimos un poco el control. Personalmente me encontré bien, pero lo que importa es que era un partido de preparación. Es importante analizar en estos partidos lo que podemos mejorar. Queremos ganar todos los partidos, pero estos no son, entre comillas, importantes. Creo que sí es importante mejorar aspectos y, de cara a la Eurocopa, estar mejor preparados", subrayó. Sobre Brasil, rival de 'la Roja' el martes, destacó que es "una selección con grandísimos jugadores". "Va a ser un partido muy bonito, muy duro y lo vamos a utilizar para seguir preparándonos de cara a la Eurocopa, que es realmente donde el equipo se va a jugar un título importante", insistió. Por último, lamentó los últimos episodios racistas contra Vinícius. "No es bonito de ver cuando ocurren estos casos. En Alemania sigo todo lo que ocurre en LaLiga y en España. Hay que seguir luchando para erradicar el racismo, hay que luchar día a día para que no le pase ni a Vinícius ni a ningún otro jugador", finalizó. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/deportes/855586/1/grimaldo-advierte-partido-contra-brasil-sera-muy-duro-tambien-muy-bonito TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06