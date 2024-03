Vicepresidente de Sudán descarta negociar el fin de la guerra y apoya la solución militar

Jartum, 24 mar (EFE).- El vicepresidente del Consejo de Soberanía de Sudán, Malik Aqar, dijo este domingo en un encuentro con oficiales del Ejército al sur de Jartum que la posibilidad de detener la guerra mediante negociaciones es "débil" y que "la solución militar debe continuar".

Agar dijo que confía en la capacidad de las fuerzas armadas para resolver militarmente la batalla contra el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), en una visita a las tropas estacionadas al sur de la capital, en la región de Kosti, en el centro del país.

"El ejército sudanés no ha sido derrotado ni será derrotado ni después de cuarenta años de guerras en el país (...) La guerra actual tiene pocas posibilidades de resolverse mediante negociaciones, pero existe una solución militar", afirmó.

El vicepresidente del Consejo de Soberanía llamó al Ejército a avanzar en todos los ejes y restringir a los paramilitares, que siguen apostados en la región de Kordofán y en buena parte de Darfur, si bien las Fuerzas Armadas lograron recuperar recientemente la sede de la Corporación de Radio y Televisión pública de Sudán, en la localidad de Um Durman, vecina a Jartum.

"Estamos luchando contra un enemigo que amenaza el Estado de Sudán y su unidad", afirmó antes de añadir que esto no será posible "a menos que destruyan antes a las Fuerzas Armadas".

La semana pasada, el Ejército sudanés aseguró que tras el fin de la guerra con las FAR, que comenzó en abril de 2023, habrá un periodo de transición y no entregará el poder a los civiles hasta que no haya unas elecciones.

La guerra en Sudán que comenzó a mediados de abril del año pasado y ha provocado al menos 13.900 muertos y la peor ola de desplazados en el mundo. EFE

