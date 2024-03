Un nuevo ataque ruso a gran escala en Ucrania desata una alerta aérea en Polonia por la incursión de un misil

Las autoridades ucranianas han denunciado este domingo que Rusia ha lanzado esta madrugada casi 30 misiles rusos contra su territorio, una decena de los cuales han ido dirigidos contra la capital, Kiev, mientras la vecina Polonica ha activado la alerta aérea tras constatar que uno de los proyectiles atravesó su espacio aéreo durante 39 segundos. Las alarmas antiaéreas en Ucrania se activaron en torno a las 04.10 de esta madrugada, en el comienzo de un ataque ruso efectuado, según el Ejército ucraniano, con 29 misiles de crucero lanzados desde 14 aviones estratégicos Tu-95MS y 28 vehículos aéreos no tripulados de ataque tipo Shahed. Una decena de misiles crucero modelos X-101, X-555 y X-55 fueron disparados a la capital ucraniana en el segundo gran bombardeo contra la ciudad en menos de cuatro días. Las autoridades, de momento, no tienen constancia de víctimas pero sí de daños materiales en el centro de la ciudad y en el distrito de Desnyan. "Explosiones en la capital", publicó el domingo en Telegram el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. "La defensa aérea está funcionando. No abandonéis los refugios". El gobernador de la región de Leópolis, Maksim Kozitski, también ha indicado que que el distrito de Stri, al sur de la ciudad de Lviv, cerca de la frontera con Polonia, también fue atacado. Las autoridades ucranianas también han denunciado ataques con aviones no tripulados en Krivoi Rog, en la región de Dnipropetrovsk con drones, donde las redes de calefacción y las líneas eléctricas resultaron dañadas debido a la caída de los escombros Como consecuencia de la caída de tensión, varias plantas de calderas de la ciudad no están funcionando. Seis hospitales, 150 instituciones educativas y 3.000 hogares quedaron sin calefacción, según ha hecho saber el administrador Serhi Lisak. La alerta aérea fue cancelada a las 06.08, hora local. En lo que concierne a Polonia, el ministro de Defensa del país, Wladislaw Kosiniak-Kamysz, ha confirmado la entrada de un misil ruso durante 39 segundos en el espacio aéreo del país, lo que ha llevado a declarar el estado de alerta para la fuerza aérea y a informar de urgencia a la cúpula de seguridad formada por el presidente, el primer ministro, el ministro de Exteriores y el jefe del Estado Mayor del Ejército. "El objeto", ha hecho saber el Ejército en un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias PAP, "entró en el espacio aéreo polaco a la altura de la ciudad de Oserdow, en la región de Lubelskie, y permaneció ahí durante 39 segundos". "Los aliados también recibieron información sobre el curso de otro incidente de violación de la frontera de la OTAN por parte de los medios de combate de la Federación Rusa", ha añadido por otro lado la oficina del Servicio de Seguridad Nacional. RUSIA DENUNCIA UN MUERTO Y CUATRO HERIDOS EN SEBASTOPOL Por otro lado, las autoridades rusas de Sebastopol, en Crimea, han denunciado un muerto y cuatro heridos por un ataque ucraniano efectuado esta pasada noche. "Un residente de Sebastopol de 65 años murió debido a que un fragmento de cohete impactó en el final de una casa en Yaltinskaya", ha hecho saber el gobernador Mijail Razvozhaev en su canal de Telegram el domingo por la noche. Otras cuatro personas resultaron heridas por la metralla. "En este momento también hay información de que un cohete impactó en una residencia privada en el área de la autopista de Simferópol aunque no ha explotado", ha añadido.