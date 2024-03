R.Unido aplaude el ataque ucraniano a buques rusos en Crimea como un "momento histórico"

El ministro de Defensa británico, Grant Shapps, ha asegurado este domingo que el ataque nocturno efectuado por Ucrania contra dos buques de guerra rusos en Sebastopol (Crimea) se trata de un "momento histórico" que puede "cambiar la dinámica" del escenario de guerra en Ucrania por el mar Negro. En este sentido, las Fuerzas de Defensa de Ucrania han confirmado un ataque a Sebastopol contra varios objetivos, entre ellos dos buques, el 'Yamal' y el 'Azov', un centro de comunicaciones y varias instalaciones de infraestructura de la Flota del Mar Negro en la ciudad, según la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. "Las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron con éxito los grandes buques de desembarco rusos 'Yamal' y 'Azov', un centro de comunicaciones y varias instalaciones de infraestructura de la Flota del Mar Negro de la Federación Rusa en Sebastopol temporalmente ocupada", según el Ejército. Rusia no se ha pronunciado sobre esta información. Shapps, quien asegura que los barcos han sido "destruidos", ha indicado que el ataque significa que "Rusia ya no puede operar con garantías de seguridad en esas aguas". "Se trata de un momento histórico y de un nuevo cambio en la dinámica en el mar Negro", ha hecho saber en comentarios recogidos por Sky News. "Tras años de control ilegal de Rusia sobre Crimea, la destrucción de estos buques de guerra, claves para Rusia, marca un hito destacado. (El presidente ruso, Vladimir) Putin ya no puede operar con seguridad allí, a pesar de que la flota rusa lleva navegando esas aguas desde 1783", ha manifestado.