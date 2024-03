Márquez: "No lo he tenido claro desde el principio"

Portimao (Portugal), 24 mar (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), que sufrió una caída durante el Gran Premio de Portugal y acabó decimosexto, reconoció que "MotoGP tiene esto, cuando sales desde atrás y tienes un grupo delante, o tienes mucha más velocidad, o cuesta bastante adelantar".

"Hoy no lo he tenido claro desde el principio, me ha costado encontrar esas sensaciones con el neumático delantero, y entonces he decidido calmarme, esperar mi momento, esperar a que pasaran esas vueltas a ver si bajaban los neumáticos y he visto que a final de carrera me estaba encontrando mejor", explicó el ocho veces campeón del mundo.

"He hecho ahí mi vuelta rápida personal, y en las últimas vueltas es donde me estaba encontrando más cómodo con la moto y los tiempos, en consecuencia, salían mejor, pero ha sido una lástima que hemos acabado con cero puntos, porque el objetivo principal que era ese 'top cinco', lo estábamos consiguiente. Me quedo con lo positivo del fin de semana, que es que la velocidad estaba", aseguró Marc Márquez.

En cuanto al percance con 'Pecco' Bagnaia, explicó: "Ha sido un error que no me esperaba de Pecco, porque cuando le ha pasado Acosta estaba sufriendo mucho con los neumáticos y quedaban tres vueltas aún".

"Estábamos luchando por un quinto, sexto puesto, dos puntos para arriba o para abajo, y cuando sufres tanto con los neumáticos sabes que si no es en esta curva, en la siguiente te van a adelantar, pero bueno, ha querido devolverme el adelantamiento de una manera un poquito optimista, al límite de todo. ¿Por qué? Porque hemos acabado dos pilotos en la grava. Pero, al final son cosas que pasan en las carreras", añadió.

"Cuando los comisarios me han llamado a Dirección de Carrera, les he dicho: ‘Vosotros decidís. Para mí es una acción que está muy al límite de un incidente de carrera’. Entonces, ellos tienen que decidir si esto es penalizable o no. Ellos han decidido que no. Yo les he dicho que tenía un punto neutro, que iba a respetar la decisión, que no iba a empujar ni para un lado ni para otro, pero al final la consecuencia ha sido que cero puntos para mí y para Pecco, que es lo último que queríamos tanto el uno como el otro", lamentó Marc Márquez.

"Hoy me quedo con la velocidad del fin de semana, me apunto los errores que he cometido, porque las tres caídas que he tenido, bueno, sumando la de la carrera, cuatro…, han sido sin ir al límite, incluso en la del 'warm up' me ha resbalado el pie del estribo y me he caído, que son cosas de posición, de automatismos en la moto, cosas que tengo que ir entendiendo", señaló.

Sobre Acosta, Marc Márquez reconoció que le encanta ir detrás de él: "Tiene ese punto de inconsciencia que tiene un 'rookie' (debutante), y esas son cosas que tiene que saber aprovechar ahora, si le salen bien, como me pasó a mí en 2013, pues hará podios como ha hecho aquí, ganará carreras y, ya lo dije antes de empezar en Catar, antes de la primera carrera, será un nombre de futuro, y de presente". EFE

