Los dos principales candidatos votan en las presidenciales de Senegal entre llamadas a la calma

Los principales candidatos a la Presidencia de Senegal han votado ya en las elecciones de este domingo con un llamamiento a la calma y el deseo de que el ganador consiga estabilizar un país atrapado desde hace meses en una grave crisis política. El ex primer ministro y candidato oficialista del Partido Alianza para la República (ARP), Amadou Ba, ha depositado su papeleta en el barrio de Parcelles de la capital, Dakar, y ha aventurado buenos pronósticos de cara al resultado final. "La votación ha ido bien y los ecos que nos llegan desde dentro nos demuestran lo mismo. Todo esto sucederá en buenas condiciones. Es un mensaje de paz porque Senegal nos pertenece. Aunque la campaña fue corta, no hubo problemas. Tengo mucha confianza y mañana todos podrán seguir con sus asuntos", ha manifestado en comentarios recogidos por 'Le Quotidien'. También ha votado el que, según los expertos, será su gran rival en estas elecciones, el candidato del disuelto partido opositor PASTEF Bassirou Diomaye Faye, quien ha votado en su localidad natal de Ndiaganiao entre cientos de simpatizantes. "Entiendo este entusiasmo y este fervor que me rodea. Se dice que las elecciones presidenciales son un encuentro de hombres con su pueblo, y el pueblo espera este día para tomar su decisión", ha declarado Faye. El candidato opositor ha llamado a la calma "porque sólo los senegaleses eligen a su presidente" antes de pedir que "el ganador sea felicitado por los demás y que la vida continúe para que podamos encontrar la serenidad". Faye cuenta con el respaldo del gran líder opositor del país, Ousemane Sonko, inhabilitado para comparecer en estos comicios. Ello no ha impedido votar al que fuera alcalde de Zinguinchor, donde ha depositado su papeleta convencido de la victoria de su candidato. "Está muy claro que (Faye) será ampliamente elegido, eso es obvio para nosotros. El desafío hoy es mostrar la realidad al mundo. Invito a los senegaleses a seguir viniendo y votando en masa, para que la tasa de participación de este año sea una tasa de participación récord desde la independencia de Senegal", ha declarado en comentarios recogidos por DakarActu. Sonko no ha podido presentarse tras ser condenado por "corrupción de la juventud" tras un polémico caso por supuesta violación --cargos de los que fue absuelto--. El presidente saliente, Macky Sall, ha estado en el centro de la grave crisis política en Senegal a causa de la represión contra la oposición y su decisión de aplazar en febrero la votación, lo que llevó al Constitucional a anular la propuesta de diciembre como fecha alternativa y a forzar que tuvieran lugar antes del fin de su mandato, a principios de abril. El aplazamiento, considerado por la oposición como un intento de Sall de aferrarse al cargo, fue anulado posteriormente por el Consejo Constitucional, si bien esto no ha amilanado a los opositores a la hora de denunciar que las autoridades han sobrepasado sus funciones en numerosas ocasiones durante los últimos años, incluida la detención y encarcelamiento de destacadas figuras opositoras y su descalificación de los comicios.