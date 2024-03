Leclerc: "Carlos se merece esta victoria y me alegro mucho por él"

Redacción deportes, 24 mar (EFE).- El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo este domingo en el Gran Premio de Australia, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, declaró este domingo, en el circuito Albert Park de Melbourne, que su compañero, el español Carlos Sainz "se merece esta victoria" y que se alegra "mucho por él".

Sainz, que hace dos semanas había sido intervenido de urgencia de una apendicitis -motivo que le hizo perderse el Gran Premio de Arabia Saudí, el segundo de la temporada-, ganó de forma brillante una carrera en la que lideró un doblete de Ferrari; y que el inglés Lando Norris (McLaren) concluyó tercero.

"Nunca pensé en atacar a Carlos, porque en el primer 'stint' (tanda) teníamos que defendernos de lo que venía por detrás, por lo que tuvimos que parar algo antes y, a partir de ese momento, él era muy rápido, y yo tenía problemas con mis neumáticos", explicó Leclerc, de 26 años, con cinco victorias en la F1, en la que este domingo subió por trigésima segunda vez al podio tras una prueba de la categoría reina.

"Creo que a partir de la primera parada, ya lo tenía claro", comentó el piloto del principado de la Costa Azul este domingo durante la conferencia de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvo lugar en el circuito de Albert Park.

"Pero, de nuevo, Carlos ha hecho un mejor trabajo durante todo el fin de semana, por lo menos desde la calificación hasta la carrera; y está claro que se merece esta victoria. Así que me alegro mucho por él", recalcó Leclerc, que aparte de acabar segundo, firmó la vuelta rápida en carrera.

"También me alegro mucho por el equipo. Hemos sumado puntos muy buenos. Afrontamos el fin de semana con miras a optimizar las posibilidades de sumar puntos; y no hemos podido sacar más. Así que me alegro por todos nosotros, también", declaró Leclerc este domingo en el circuito de la capital del australiano estado de Victoria. EFE

arh/jpd