Kings of Leon hechiza a Lollapalooza Brasil

São Paulo, 23 mar (EFE).- Kings of Leon cerró este sábado la segunda jornada de Lollapalooza Brasil, en la ciudad de São Paulo, con un concierto íntimo que embelesó a las miles de personas que arroparon a la banda de Nashville en el Autódromo de Interlagos.

El grupo estadounidense llegó de rebote a esta undécima edición del festival en tierras brasileñas, después de que cancelara su presencia la banda indie Paramore, y cumplió interpretando una veintena de temas sin salirse del guion.

Los hermanos Caleb, Jared y Nathan Followill y el primo de estos Matthew, que han vendido 20 millones de discos desde su debut en 2003, no pisaban el país suramericano desde 2019.

Para no defraudar tocaron prácticamente todos sus grandes éxitos, entre ellos 'Waste a moment', 'Sex on fire', 'Use somebody', 'Closer', 'Revelry' y 'Molly's chambers'.

Y es que desde su último pasaje por Brasil solo han publicado el disco 'When you see yourself', aunque acaban de anunciar 'Can we please have fun', que lanzarán el próximo 10 de mayo.

Tantas ganas tienen de darlo a conocer al mundo que abrieron el recital en Interlagos con 'Mustang', el primer sencillo de su nuevo trabajo.

Una muestra de que el grupo ha recuperado el vigor de sus primeros años, tras haber superado una fase de agotamiento psicológico y diversos problemas relacionados con el uso excesivo de alcohol.

Los de Nashville interactuaron más bien poco con el público brasileño, muy dado a dejarse la garganta con los artistas de renombre que pisan el país suramericano, pero, eso sí, no desaprovecharon ni un segundo sobre el escenario.

La voz melodiosa y limpia de Caleb fue suficiente para dejar prendados a los asistentes, que se emocionaron con 'Use somebody' y vibraron con 'Sex on fire', tema que el líder de la banda reconoció estar cansado de tocar en todos los conciertos.

Pero el público manda y 'Sex on fire' cerró el segundo día de Lollapalooza Brasil 2024, en el que también actuaron Thirty Seconds for Mars, la banda del actor Jared Leto y su hermano Shannon; el grupo de metal Limp Bizkit; y la cantante y compositora colombo-canadiense Jessie Reyez, entre otros.

Esta XI edición de Lollapalooza Brasil empezó el viernes, con las bandas californianas como Blink-182 y The Offspring como cabezas de cartel, y concluirá este domingo con las presentaciones de Sam Smith, SZA y Gilberto Gil. EFE

cms/enb

(foto)