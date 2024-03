Jaime Lorente nos habla de su faceta como padre

Se ha convertido en uno de los actores más relevantes de nuestro país y ese mismo éxito profesional lo tiene también en su vida privada, pero lo cierto es que en ese ámbito es mucho más discreto. Hace unos días pudimos hablar con él y nos confesaba estar "en un momento muy dulce, muy contento, me voy en un mes a rodar a México, estreno la serie, estrenamos peli en mayo, muy bien". A pesar de que ha sido uno de los grandes rostros de la pequeña pantalla en los últimos años, Jaime nos aseguraba que la fama no le ha cambiado: "A quien se deja cambiar sí. Desde luego en entorno cambia, tu figura expuesta, es diferente, pero hay que mantener los pies en la tierra". El actor se convertía en padre por primera vez en 2021 de su hija Amaia y, el pasado mes de mayo daba la bienvenida a su segundo hijo, Luca. Feliz en su faceta personal, nos comentaba que sus prioridades ahora que es padre han cambiado mucho: "Creo que ha descubierto cosas de mí que solo desde la paternidad era posible que se viesen. Intento ser el mejor padre posible, amo a mis hijos, a mi mujer y amo el hogar que hemos creado". En cuanto a la libertad provisional con fianza que ha obtenido Dani Alves, el intérprete nos aseguraba que no debería salir a la calle solo por tener dinero para pagarla: "Es culpable y está puesto en libertad me parece terrible. Creo que ningún delito se puede compensar con el pago de nada, los delitos se tienen que pagar en la cárcel" y añadía: "La justicia es diferente para ricos que para pobres, si tienes dinero para poder librarte de una condena no me parece bien". Por último, también le preguntamos por esos dardos que envió a Shakira a través de las redes sociales y nos dejaba claro que eso es agua pasada: "Qué va no exageremos, no comentemos más cosas pasadas, ese tío ya pasó hace tiempo. Borrado, pasado pisado".