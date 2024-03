Fundación ONCE reúne desde mañana a 'gamers' con y sin discapacidad en un campamento de videojuegos accesibles en Madrid

Fundación ONCE, a través de su proyecto 'Ga11y', reunirá a 20 'gamers' con y sin discapacidad --de entre 14 y 20 años-- en el 'Campamento de Primavera' de juegos accesibles, que se celebrará los próximos 25, 26 y 27 de marzo en su sede de 'Por Talento Digital' de Madrid. Los asistentes, divididos en 4 equipos de 6 personas con y sin discapacidad, disfrutarán de "tres días de aprendizaje, competición de videojuegos y diversión" durante los que podrán ganar premios "al demostrar sus habilidades y conocimientos". Cada uno de los equipos estará liderado por "influencers" y "gamers" que se enfrentarán para conseguir puntos en las distintas actividades organizadas. Según ha indicado la fundación, durante el evento la creadora de contenidos Lara Smirnova "hará de reportera" y compartirá las vivencias en sus redes sociales. Para el desarrollo de las actividades, la entidad contará también con la colaboración de L3tcraft Education, encargada de un taller formativo sobre el potencial de Minecraft en la educación que incluirá un Kahoot y la superación de retos. Fundación ONCE ha puesto en marcha esta iniciativa con un doble objetivo: por un lado, "sensibilizar sobre el ocio inclusivo, tal y como se recoge en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas" y, por otro, intentar que la industria del videojuego "entienda también la necesidad de que sus juegos puedan ser disfrutados por todos". CALENDARIO DE ACTIVIDADES La primera jornada del campamento, este lunes 25 de marzo, se iniciará con una charla donde se hablará del espacio en el que se desarrolla el campamento, 'Por Talento Digital', así como del proyecto que sustenta la actividad 'Ga11y'. A continuación, tendrá lugar la actividad de Minecraft con L3tcraft, 'Construimos nuestra casa', donde los participantes tendrán que crear "una morada" con sus compañeros de equipo. También se enfrentarán a un "pequeño reto de programación" dentro de Minecraft Education con ayuda del Agente, en el que "tendrán que programar por bloques" para lograr que la gente se mueva por el espacio para cumplir la misión. La jornada del lunes, en la que participarán Paracetamor y 'el profe de ciencias', concluirá con 'Puzles Ga11y', una actividad en la que todos los participantes, "con antifaces", intentarán hacer el puzle de Ga11y en el menor tiempo posible. Por su parte, la jornada del martes 26 comenzará con una charla instructiva del director deportivo del club, Resett, y el fundador, Fernando Piquer, que hablarán de la nueva fusión de MovistarKOI y Madlions KOI. También habrá un encuentro con el creador de contenido SUJA, conocido como el profesor del Fortnite. A continuación, cuatro grupos de seis personas se enfrentarán en un torneo con semininales y final de 'League of legends ARAMS'. Como ha explicado Fundación ONCE, se trata de "un combate sin restricciones en una sola calle entre dos equipos de cinco jugadores". La última jornada, el día miércoles 27, comenzará con la actividad titulada 'Q&A con los empleados de EA ¿Cómo es su día a día?'. En ella, cuatro empleados de Electronic Arts explicarán a los participantes cómo es trabajar todos los días en una compañía de desarrollo de videojuegos, "enfocando el discurso sobre todo a la accesibilidad y la localización", según ha indicado la entidad promotora del campamento. Como última competición del campamento, los equipos se enfrentarán en partidos de fútbol al nuevo EAFC24 en un torneo con semifinales y final que "emula un estadio de fútbol con la steamer Sankhs". Asimismo, la empresa Electronic Arts "sorprenderá a los chicos" con una última actividad y al final del campamento, como ha especificado Fundación ONCE, se repartirán premios cedidos por distintas compañías colaboradoras, donde todos tendrán premio.