El presidente de Senegal vota en las elecciones y pide a los candidatos que no canten victoria antes de tiempo

El presidente saliente de Senegal, Macky Sall, ha votado este domingo en las elecciones que decidirán a su sucesor en el país africano con un llamamiento a los candidatos para que no proclamen su victoria antes de tiempo dada la enorme tensión que se respira en el país. "No corresponde a un candidato ni a un bando proclamar una victoria o un resultado. Esta tarde hablarán los colegios electorales, lo que reflejará la elección de los senegaleses. Esperemos que esta elección sea la mejor para Senegal", ha declarado tras depositar su papeleta, acompañado de su mujer, la primera dama saliente Marieme Faye Sall, en un colegio electoral de la ciudad de Fatick, en el centro-oeste del país. El presidente ha estado en el centro de esta grave crisis política a causa de la represión contra la oposición y su decisión de aplazar en febrero la votación, lo que llevó al Constitucional a anular la propuesta de diciembre como fecha alternativa y a forzar que tuvieran lugar antes del fin de su mandato, a principios de abril. El aplazamiento, considerado por la oposición como un intento de Sall de aferrarse al cargo, fue anulado posteriormente por el Consejo Constitucional, si bien esto no ha amilanado a los opositores a la hora de denunciar que las autoridades han sobrepasado sus funciones en numerosas ocasiones durante los últimos años, incluida la detención y encarcelamiento de destacadas figuras opositoras y su descalificación de los comicios. También ha votado uno de los candidatos más destacados de la carrera, el ex primer ministro Idriss Seck, en un centro electoral de Thiès, la tercera ciudad más grande del país, desde donde ha llamado a la calma y "agradecido a Dios la oportunidad de cumplir con el deber cívico que es votar". "Quiero rezar para que estas elecciones tengan lugar en paz y tranquilidad y que, cuando terminen, el próximo presidente de la República inaugure una era de paz, estabilidad y tranquilidad", ha concluido en sus declaraciones tras el voto, recogidas por DakarActu. El mismo llamamiento ha sido efectuado por el ministro del Interior, Mouhamadou Makhtar Cissé, quien ha pedido a los senegaleses que voten "en paz, calma y serenidad", y subrayado que este domingo es "un día de aliento democrático", después de ejercer su deber cívico en el colegio electoral número 4 de la escuela Alioune Sarr, antigua escuela de Dagana. "Lo más difícil de reconstruir son las relaciones humanas y sociales, o incluso el tejido social. Podemos reconstruir una infraestructura, pero un tejido social destruido es irreparable", ha declarado. Quedan pendientes de votar dos de los grandes candidatos a la victoria: el gubernamental Partido Alianza para la República (ARP) y primer ministro, Amadou Ba, y su principal rival, Bassirou Diomaye Faye --del PASTEF, disuelto por las autoridades-- a su principal rival, dado que cuenta con el respaldo del líder opositor del país, Ousmane Sonko, quien no ha podido presentarse tras ser condenado por "corrupción de la juventud" tras un polémico caso por supuesta violación --cargos de los que fue absuelto--.