El ministro de Exteriores ucraniano llama a Putin "embustero patológico" por vincular a su país con el atentado

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha llamado este domingo "embustero patológico" al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por vincular a su país con el atentado cometido el viernes en el pabellón de eventos del Crocus City Hall en Moscú, que se saldó con al menos 133 muertos y cuya responsabilidad asumió Estado Islámico. Aunque Putin no apuntó directamente a las autoridades ucranianas durante su pésame de ayer, el mandatario sí indicó que los sospechosos del ataque, detenidos horas después, tenían la intención de cruzar la frontera con Ucrania aprovechando una "ventana" de oportunidad proporcionada "desde el lado ucraniano". Kuleba ha respondido en redes sociales que estos comentarios solo tienen como objetivo engañar a la población rusa con vistas a una nueva movilización para combatir en la guerra, y ha acusado a Putin de engañar a la gente en otras ocasiones en el pasado. "Putin mintió en 1999 con los bombardeos en los apartamentos de Rusia", ha denunciado el ministro sobre unos atentados atribuidos a terroristas chechenos y que, según opositores, contaron con la complicidad de las fuerzas de seguridad rusas. "Mintió con el desastre del submarino Kursk, con el asedio de 2004 en Beslan, con los asesinatos de Politkovskaya en 2006, de Magnitski en 2009 y Nemtsov en 2015, con el derribo del MH17 y con sus planes para invadir Ucrania dentro de una larga, larga lista", ha indicado. Así pues, el ministro ha considerado que Putin es un "embustero patológico" y "desesperado por vincular a Ucrania con la matanza de Moscú a pesar de que no hay pruebas que sustenten tales declaraciones". "Que no os engañen Putin ni sus secuaces", ha añadido Kuleba en una parte de su mensaje dirigida a la población rusa. "Su único objetivo es incitar a los rusos para que mueran en esta guerra criminal y sin sentido contra Ucrania, y para incitar todavía más al odio contra otros países, no solo Ucrania sino contra Occidente entero", ha remachado en su comentario, publicado en la red social X.