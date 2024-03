El Gran Premio de España comienza con Jorge Prado y Daniela Guillén en lo más alto

El Campeonato del Mundo de motocross empezó este sábado su cita en la Comunidad de Madrid con papel destacado para los pilotos españoles favoritos, ya que Jorge Prado (GasGas) y Daniela Guillén (GasGas) no defraudaron sobre el circuito de intu Xanadú situado en Arroyomolinos. El vigente campeón y actual líder de MXGP, Jorge Prado, mantuvo la placa roja tras su contundente victoria en la manga de clasificación. Por su parte, la subcampeona Daniela Guillén inició la temporada con un triunfo en la primera carrera, que la colocó igualmente en el liderato. No hubo dudas para Prado, pues marcó el mejor crono en entrenamientos e hizo una manga clasificatoria para enmarcar, liderando en solitario de principio a fin. Con ese nivel de forma exhibido, es presumible que el piloto lucense conquiste un doblete durante este Gran Premio de España. El eslobeno Tim Gajser fue segundo por delante del francés Maxime Renaux y el neerlandés Jeffrey Herlings, mientras que el también francés Romain Febvre tuvo un mal día. Serán los principales rivales de Prado, especialmente el neerlandés, que conoce de sobra lo que es ganar en Arroyomolinos, donde logró su victoria número 102 en 2023. En MX2, los españoles no brillaron en la ronda clasificatoria. Oriol Oliver fue undécimo y Yago Martínez firmó una decimonovena posición. El más rápido fue el neerlandés Kay de Wolf, que este domingo irá a por todas. El de Husqvarna, que llega líder de su categoría, quiere empezar fuerte y meter distancia a los de atrás desde el inicio de la temporada. GUILLÉN DESTACA En el Campeonato de Europa de 250 c.c., el mejor español fue Gerard Congost, que quedó en octava posición por delante de Fran García. Se llevó la victoria Valerio Lata. Grandes sensaciones de ambos tras la primera carrera, que esperan rematar durante la mañana del domingo. Por otra parte, Daniela Guillén acaparó focos en WMX. Pese a una mala salida, remontó hasta la segunda plaza y, cuando se disponía a adelantar a la líder de carrera, fue una caída de la neozelandesa Courtney Duncan lo que abrió puertas a la española para llevarse su primera manga del curso. Guillén suele crecerse en el Gran Premio de España y quiere el triunfo para demostrar que su mayoría de edad ha centrado aún más su objetivo de ser campeona del mundo. No obstante, tendrá que echar el resto el domingo para salir de Arroyomolinos como líder de este Mundial.