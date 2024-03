El ex ministro de Exteriores Ivan Korcok gana la primera vuelta de las presidenciales en Eslovaquia

El ex ministro de Asuntos Exteriores y diplomático Ivan Korcok se ha hecho con la victoria en la primera vuelta de las elecciones en Eslovaquia y se enfrentará al presidente del Parlamento, Peter Pellegrini, en una segunda vuelta prevista para el 6 de abril, ha informado el diario 'The Sloak Spectator'. Con el 100 por ciento de los votos escrutados, Korcok, respaldado por la oposición liberal, se ha hecho con el 42,51 por ciento de las papeletas (958.393 votos), mientras que Pellegrini, representante de la parte gubernamental, ha reunido el 37,05 por ciento de los sufragios (834.718 votos). "Tengo los pies en la tierra. Antes de la segunda vuelta, todos somos conscientes de que tendremos que hacer más para acercarnos a los votantes de todo el espectro", ha explicado Korcok en declaraciones recogidas por el mismo medio. La participación en esta primera vuelta ha alcanzado el 51,91 por ciento, superando la de la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas hace cinco años, cuando se situó en el 48,74 por ciento. Unos 4,4 millones de personas han sido llamadas este sábado a las urnas en Eslovaquia en la primera vuelta de unos comicios en los que hasta nueve candidatos se enfrentan para suceder a la presidenta Zuzana Caputova, que anunció el pasado mes de junio que no se presentaría a la reelección "por motivos personales".