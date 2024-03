El Barça vuelve a ganar al Real Madrid y pone la directa hacia su quinta Liga F consecutiva

El FC Barcelona dejó visto para sentencia la conquista de su quinto título consecutivo de la Liga F tras imponerse este domingo al Real Madrid en el Estadio Alfredo di Stéfano por un claro 0-3, resultado que aprovecharon el Levante UD y el Madrid para recortarle al conjunto madridista, pero no el Atlético de Madrid, que tropezó en su visita a la SD Eibar, en partidos correspondientes a la vigesimoprimera jornada del campeonato. Una vez más no hubo apenas emoción en el choque entre blaugranas y madridistas. El actual campeón fue muy superior y sumó su decimocuarta victoria en otros tantos enfrentamientos para ya poner doce puntos de ventaja sobre un rival, otra vez sin demasiados argumentos ofensivos. De hecho, el Real Madrid firmó su quinto partido consecutivo ante el equipo de Jonatan Giráldez sin hacer gol y, pese a jugar ante su público, sólo realizó un lanzamiento a puerta en los 90 minutos por los siete (con 20 disparos) de las visitantes, que decantaron el choque muy pronto, en el minuto 10, gracias al tanto de Fridolina Rölfo, que empujó a la red una gran jugada con pase sensacional al espacio de Caroline Graham Hansen a Ona Batlle para que esta asistiese a la sueca. A partir de ahí, el conjunto madridista intentó defenderse lo mejor posible de su rival, que apenas le dejó desplegarse y que tuvo otras dos buenas ocasiones, de Aitana Bonmatí, con gran parada de Misa Rodríguez que le había entregado erráticamente la pelota a la Balón de Oro, y lanzamiento al larguero de Salma Paralluelo. Tras el descanso, el panorama no varió demasiado y el Barça continuó asfixiando a las locales, sin recursos para tener la pelota y poder jugar en campo propio por la presión del líder que terminó por sentenciar el encuentro rápidamente con protagonismo de una Graham Hansen que una vez más fue la mejor de su equipo. Primero, la extremo noruega impuso su poderío ante Olga Carmona en un balón largo para asistir luego a placer a Aitana Bonmatí y posteriormente demostró su habilidad dentro del área para deshacerse de la lateral sevillana y batir a Misa Rodríguez para afianzar su 'pichichi' con 16 goles y finiquitar cualquier atisbo de emoción. La derrota del segundo clasificado la aprovechó el Levante UD para ponerse a seis puntos. El conjunto 'granota' defendió su tercera posición tras salir de su mal momento con su goleada por 7-0 ante el Betis de su exentrenadora María Pry y que se mantiene en puestos de descenso. Alba Redondo (2), Estela Carbonell, Gabi Nunes, Antonia y dos goles en propia decantaron claramente la balanza para las locales. También sacó partido del revés del Real Madrid el Madrid CFF, que se colocó a siete puntos y que sigue a uno del equipo de José Luis Sánchez Vera tras batir con trabajo por 2-1 al colista Sporting Club Huelva. Gio Queiroz adelantó al conjunto madrileño, Bárbara López empató, pero Monica Hickmann aseguró el triunfo desde el punto de penalti. El que no pudo aprovechar el tropiezo madridista fue el Atlético de Madrid, que sólo pudo restarle un punto y que se aleja a cuatro del Levante UD tras no pasar del empate en su visita a la SD Eibar por culpa de un gol en el minuto 89 de Laura Camino, que equilibró el de Eva Navarro antes del cuarto de hora de partido. Además, del resto de la jornada, destacó la victoria del Athletic Club en el derbi vasco ante la Real Sociedad en el Reale Arena. El conjunto que entrena David Aznar sigue al alza en la Liga F y sumó su quinta victoria al imponerse por 0-1 con gol precisamente de una exrealista como Nahikari García a la hora de juego. El equipo vizcaíno se colocó en la sexta posición de la tabla al superar a un Sevilla que fue goleado (5-0) en su visita al Costa Adeje Tenerife, en un partido con todos los goles ya en el minuto 48 de partido. En los duelos por la permanencia, el Valencia dio un paso de gigante al ganar con autoridad por 4-1 al Granada y poner siete puntos de distancia con el descenso, mientras que el Levante Las Planas y el Villarreal igualaron a uno y siguen a cinco y seis puntos respectivamente de la 'quema'.