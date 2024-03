EEUU denuncia un ataque con misiles de los rebeldes hutíes contra un petrolero chino

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este domingo que los rebeldes hutíes de Yemen han disparado cinco misiles contra un petrolero chino en el mar Rojo "a pesar de haber declarado previamente que no atacarían a los buques chinos". "El 23 de marzo, los hutíes, respaldados por Irán, lanzaron cuatro misiles balísticos antibuque (ASBM) en el mar Rojo en las cercanías del M/V Huang Pu, un petrolero con bandera panameña, de propiedad china y operado por China", ha explicado el CENTCOM en una publicación en la red social X, antes Twitter. "En torno a las 16.25 horas (hora local)", ha agregado el mando, "se detectó un quinto misil balístico disparado hacia el M/V Huang Pu", que no solicitó asistencia pese a que sí emitió una llamada de socorro. Según el Ejército estadounidense, no se han reportado víctimas y los daños sufridos por el navío han sido "mínimos". De hecho, este ha retomado su rumbo con normalidad después de que "un incendio a bordo se extinguiera en 30 minutos". El mando ha notificado en el mismo comunicado que, "entre las 06.50 y las 09.50 horas (hora de Saná), las fuerzas estadounidenses, incluido el 'USS Carney', se enfrentaron a seis vehículos aéreos no tripulados (UAV) hutíes sobre el sur del mar Rojo", matizando que "cinco se estrellaron en el mar y uno voló tierra adentro, hacia las áreas de Yemen controladas por los hutíes". "Se determinó que estos vehículos aéreos no tripulados presentaban una amenaza inminente para los buques mercantes, de la coalición y estadounidenses en la región. Estas acciones se toman para proteger la libertad de navegación y hacer que las aguas internacionales sean más seguras para los buques estadounidenses, de la coalición y mercantes", ha sentenciado el CENTCOM. Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de su ofensiva contra la Franja de Gaza, al tiempo que han amenazado con atacar buques estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos contra Yemen. Asimismo, el líder del grupo rebelde, Abdulmalik Badredín al Huti, aseguró la semana pasada que había dado orden de expandir estas operaciones e "incluir todo el océano Índico hasta el cabo de Buena Esperanza". Tras ello, el grupo aseguró haber llevado a cabo ataques contra tres barcos israelíes y estadounidenses en aguas del océano Índico, sin que se registraran víctimas.