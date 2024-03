Condenado en ausencia a un año de cárcel uno de los asesores el ex primer ministro iraquí Al Kazemi

Un tribunal iraquí ha condenado 'in absentia' a un año de cárcel a uno de los asesores del ex primer ministro de Irak Mostafá al Kazemi por negarse a revelar el total de sus activos en medio de una investigación anticorrupción. El Tribunal de Distrito de Al Karj, en Bagdad, condena así a Mushriq Abas Naji, quien fuera asesor político de Al Kazemi, al negarse a "entregar un informe sobre sus activos financieros sin una excusa legítima", de acuerdo con un comunicado de la Comisión de Integridad iraquí recogido por la agencia oficial INA. Otros tres asesores de Al Kazemi están bajo orden de busca y captura después de que, en octubre de 2022, un informe del Ministerio de Economía denunciara la apropiación indebida de 2.500 millones de dólares en concepto de recaudaciones fiscales que guardaba el banco Rafidain, el llamado "robo del siglo'. Cientos de millones han sido recuperados ya pero el actual jefe del Gobierno del país, Mohamed Shia al Sudani, ha prometido que no descansará hasta resolver por completo un caso que ha vuelto a poner de manifiesto la sombra de la corrupción en el seno de las autoridades iraquíes. El país es uno de los más corruptos del mundo en la lista de Transparency International, donde ocupa el puesto 154 de los 180 que la conforman por orden de transparencia.