Bagnaia resta importancia al percance con Márquez y asegura que deben mejorar

Portimao (Portugal), 24 mar (EFE).- El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24), que no pudo terminar el Gran Premio de Portugal de MotoGP al sufrir una caída en la que se vio involucrado el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), restó importancia al incidente y aseguró que deben mejorar para las siguientes carreras.

"Mis sensaciones de ayer con respecto a las de esta mañana no eran las mismas y me costaba ser tan rápido como los primeros, por eso he tenido que pilotar muy atento a muchas cosas, algo que tendremos que revisar para la próxima carrera", reconoció el campeón italiano.

"Tenemos una serie de cosas para mejorar, para defender mi posición cuando ha llegado Acosta, que era claramente más fuerte, por lo que he tenido que mantener la situación como he podido y cuando ha llegado Marc simplemente me ha pasado, he intentado aguantarlo y me he ido largo metiéndome en su línea y nos hemos tocado", explicó Bagnaia, que no fue sancionado por esta acción.

Los dos pilotos fueron llamados por Dirección de Carrera para que diesen su opinión, algo que confirmó el italiano: "Hemos ido juntos y la verdad es que los dos teníamos un punto de vista distinto, pero Dirección de Carrera ha estado de acuerdo en que no era sancionable la acción".

En cuanto a la caída, señaló: "Es difícil de valorar, son situaciones complicadas para evaluar en el momento y a la vez son difíciles de evitar, pero al final me he ido largo de delante y es complicado poder evitar el toque".

"El año pasado fue culpa mía y en la segunda carrera ya acabé 1-0, pero en esta ocasión creo que ha sido un incidente de carrera, por lo que ahora tenemos que ir a la siguiente cita intentando dar el máximo y seguramente tendremos que dar un paso adelante porque este fin de semana ha sido un poco complicado", destacó.

El doble campeón del mundo dijo no tener dudas de su potencial y rendimiento: "Dudas no, sabemos que tenemos el potencial y lo que debemos hacer, y sé perfectamente que si hubiese estado bien, no habría estado en esas posiciones, pero las cosas han ido como han ido y lo que tenemos que hacer es hacer un trabajo mejor la próxima vez". EFE

JLL/ism