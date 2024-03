Ayuso denuncia "una persecución desproporcionada" y "una estrategia chavista" al estar el Gobierno "acorralado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado desde Santiago de Chile "una persecución desproporcionada" por parte del "entorno de Moncloa" y "una estrategia chavista" al considerar que el Gobierno está "acorralado" por el caso de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Así lo ha subrayado durante el turno de preguntas en una rueda de prensa realizada en el marco de su viaje institucional a Chile, donde ha eludido pronunciarse sobre el caso de su pareja al estar judicializado. Pese a ello, ha dicho que le sorprende que "sus datos personales, particulares, estén rondando los medios de comunicación, lo que ha llevado al propio Colegio de Abogados y a otros colectivos a presentar denuncias y querellas", asegurando que esto supone "un atropello no solo contra un particular, sino contra el Estado de derecho, lo que afecta a todos los españoles". Considera la presidenta madrileña que se trata de "una estrategia", a su juicio, "chavista y putinista" el hecho de trasladar "los datos de un particular sin escuchar cómo se ha de defender, rompiendo su estrategia de defensa y con el ensañamiento que demuestra que el Gobierno de Sánchez". "Está muy agobiado, muy acorralado y preocupado por el caso de Begoña Gómez, por el caso del secretario de organización del Partido Socialista, que es el que está involucrado en una trama que está afectando por posible corrupción y se está viendo, se han encontrado pistolas, fajos de dinero y que esto afecta a ministerios, a ministros y a otros organismos públicos", ha señalado. "Y luego está una inspección fiscal que intentan que lo cubra todo y a mí me parece realmente grave y no es de extrañar por tanto que tantos sectores que están relacionados con el mundo de la justicia se estén llevando las manos a la capacidad", ha añadido. "INSULTOS DE MINISTROS" A preguntas sobre su jefe de gabinete, ha replicado que ha habido "ministros que han insultado directamente a medios de comunicación con el nombre del propio medio de comunicación, mofándose de él, haciéndolo con periodistas y persiguiendo a presentadores". "Y eso es lo que está haciendo ahora mismo el entorno de la Moncloa. Es curioso que solo yo tengo jefe de gabinete. Oye, no se sabe ni el nombre ni el apellido de los jefes de gabinete de ningún político en este país, pero de mí se sabe hasta dónde como los jueves por la tarde", ha lamentado. Por ello, ha insistido en que "la persecución" que están sufriendo le parece "un tanto desproporcionada", puesto que a su entender "invierte la realidad". "Y, además, quiero dejar claro, yo soy periodista y nadie me va a dar lecciones sobre libertad de prensa. Y para eso está el trabajo que venimos realizando desde mi equipo en estos años", ha apostillado. "Desde que soy presidenta, ¡cuándo no hemos dado la palabra a cualquier medio! Como estamos haciendo hoy aquí en Chile, lo hacemos en todas las ocasiones que tenemos, a cualquier medio. Yo nunca le he negado la entrada a un medio de comunicación", ha apuntado. "Y Pedro Sánchez y el PSOE no pueden decir lo mismo, más bien todo lo contrario. ¿Hace lo mismo él? Yo creo que no. Que lo demuestre, si no es verdad. Que demuestre que estoy mintiendo. Así que creo que esto es lo que hay, la inversión de valores y de la verdad", ha dicho. "VERDADERO ESCÁNDALO" Por otro lado, Ayuso se ha referido a las declaraciones de Marta Rovira en las que asegura que ya se está hablando con el PSOE sobre un posible referéndum, lo que ha tachado de "verdadero escándalo", puesto que ha recordado que "esto no estaba en ningún programa electoral". "Eso es dividir a la sociedad catalana y a España entera, trasladándole a la sociedad lo que los políticos son incapaces de resolver, puesto que han intentado retorcer la voluntad del pueblo catalán", ha censurado. Tras ello, ha criticado que se quiera ir hacia "una soñada república catalana que no estaba en ninguna hoja de ruta más que del independentismo, que lo único que hace es vivir del esfuerzo y del trabajo de todos los españoles para romper el país". "La ley de amnistía, que es la ley más corrupta que hemos tenido en democracia, que borra delitos directamente políticos, borrando delitos de otros políticos, no va a resolver la convivencia. Todo lo contrario, los problemas políticos en España se van a seguir multiplicando puesto que tienen total impunidad aquellos que cometen semejantes atrocidades con la Constitución, contra el Estado de Derecho", ha recalcado. A continuación, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha aseverado que ya es hora de que "dé explicaciones y que las dé Begoña Gómez, su mujer, entre otras cosas porque es un clamor en España lo que sucede". "Nunca había pasado que la mujer del presidente del Gobierno, proviniendo de otros sectores, empezara en otros a hacer negocios y las decisiones de estos negocios se llevaran al Consejo de Ministros, que está su marido, el propio presidente del Gobierno, y entre ellos se aprueban decisiones, insisto, de sectores donde esta mujer nunca había trabajado y a lo que nunca pertenecía", ha denunciado. "Nunca habíamos visto una situación así en España. La diferencia entre un Gobierno y otro es que yo tengo presupuestos. Sánchez no tiene ni siquiera unos presupuestos, yo tengo legitimidad en las urnas, cosa que Sánchez no tiene, yo cumplo un programa electoral, cosa que Sánchez no hace, y yo no tengo un solo caso de corrupción en mi Gobierno, cosa que sí tiene Sánchez. Entiendo su preocupación y su nerviosismo", ha agregado.