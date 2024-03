Alberto Dugarte nos confiesa cómo es la amistad entre Isabel Pantoja y Mariló de La Rubia

Mucho se ha hablado a lo largo de la semana de Isabel Pantoja y de su estado de salud tras dejarse ver en Córdoba acudir a varios centros médicos acompañada por su amiga Mariló de La Rubia. Sin embargo, la sonrisa que lucía en su rostro despejaba cualquier tipo de alarma. Europa Press ha podido hablar en exclusiva con su maquillador, Alberto Dugarte, y nos ha confesado que ambas "tienen una amistad de más de 40 años, es una amiga especial ella y toda la familia, llevan toda la vida juntos, gracias a dios que tiene esas amistades que la quieren y la cuidan". La tonadillera se siente muy respaldada por esta familia ya que el trato que recibe por ellos "es maravilloso. Toda la familia de Córdoba, todas las hermanas son maravillosas y siempre la están cuidando, es muy bonito que Isabel tenga amigas de verdad a su lado". En cuanto a la preocupación por el estado de salud de Isabel debido a sus visitas a varias clínicas, Alberto nos comentaba que "en la voz nada, tiene que prepararse, viene una gira muy fuerte, vamos a estar en 17 ciudades y tienen que cuidarse, estar en forma y estar bien. Como los coches tiene que pasar por el taller para estar perfecta, todos los hacemos, yo también, para estar al nivel y cumplir con toda la agenda. Tiene que estar perfecta". Además, insistía en que no hay nada de qué preocuparse: "No hay nada preocupante porque si no, no tendría su gira programada que llevan tiempo diciendo que está muy mal y en sus conciertos la vemos pletórica y entregándolo todo". Sobre todas las especulaciones que ha habido sobre él y su fiabilidad, Alberto sentencia, el maquillador deja claro que "no, no me duele porque no es real, si hubiese sido real hubiesen sacado fotos, vídeos y de todo, no han podido sacar nada en 20 años, he trabajado con todas, no he contado nunca nada de nadie, mi trabajo es maquillar, también me dedico a televisión delante y detrás de cámaras, yo atiendo cordialmente a todo el mundo y contesto hasta donde puedo leer". Por su parte, el maquillador entiende muy bien que cada movimiento de la artista tenga su interés: "Entiendo que la vida de Isabel Pantoja tiene interés y da mucho de qué hablar, yo he escuchado que un maquillador habla o no pero mi primera experiencia en televisión que delante de cámaras en un programa de moda. A esa persona que lo dijo en su momento, en un programa de la mañana, yo le llamé más de 30 vídeos trabajando en televisión". Por último, Alberto nos aseguraba que "he trabajado muchísimo delante de las cámaras y detrás, entiendo que se comenten mis cosas, la polémica que hubo con mi pareja, si yo lo anuncio en una revista que me voy a casar, si lo dejo también tendrán que contarlo. Si entras, entras, si no entras, pues no entras. No me afecta".