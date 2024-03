Zayra Gutiérrez regresa a España tras abandonar 'Supervivientes 2024'

El pasado domingo Zayra Gutiérrez comunicaba a toda la audiencia de 'Supervivientes 2024' que debía abandonar el concurso por recomendación médica tras sufrir "un cuadro de intensa lumbalgia irradiada a glúteos con predominio en el lado derecho". Una decisión que entristecía a toda su familia, pero sobre todo a ella, que aprovechaba para confesar en directo que "he prometido y cuando me recupere al 100% de la lesión que tengo, el año que viene estaré otra vez aquí como superviviente". La hija de Arantxa de Benito era una de las concursantes estrellas en esta edición, pero tendremos que esperar a la del año que viene para ver a Zayra dando lo mejor de sí misma... ya que, tal y como se ha comprometido con el programa y la audiencia, será concursante oficial de 'Supervivientes 2025'. Tras anunciar su diagnóstico en directo, Zayra hacía las maletas y esta semana ha pisado ya suelo español. Llegaba con muletas y atendía a las cámaras de Europa Press en exclusiva, asegurándonos que está "jodida. Lo único que te puedo decir es que estoy jodida de la espalda, pero mucho. No te puedo contestar nada más". Con dificultades para andar, la joven desvelaba el motivo por el que tiene que llevar muletas: "Me caigo y encima me lesiono el pie La espalda y el pie, voy a llegar a plató buena"... De esta manera, tendremos que esperar hasta este próximo domingo para verla de nuevo en pantalla.